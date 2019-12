Zachránci, sportovci, kuchařka i klavíristka: fotili se Češi roku 2019

K výročnímu snímku byli letos redakcí MF DNES pozváni do budovy odsvěceného kostela svaté Anny v historickém centru Prahy vojáci, umělci, sportovci, vědci a lidé mnoha dalších profesí, pro něž byl tento rok výjimečný.

„Cítím se poctěn, jako opravdový zachránce jsem se cítil možná v ten okamžik, kdy jsem řídil ten autobus, a teď už bude doufám spousta dalších zachránců,“ odpověděl na otázku Ivo Raisr, softwarový inženýr, který po kolapsu řidiče autobusu skočil k volantu a zachránil autobus plný lidí.



Voják Tomáš Neškodný, který u jezu řeky Blanice zachránil dvě topící se děti a jejich matku, se svěřil, že je to fajn pocit být mezi Čechy roku z důvodu, z jakého byl vybrán. „Je to fajn pocit, mám z toho radost,“ uvedl.

Mezi fotografovanými byl také žák základní školy Lukáš Malík, který pohotově zachránil život své mamince, kterou postihla mozková mrtvice. „Měl jsem chladnou hlavu, nechtěl jsem jančit, byl jsem v klidu,“ přiznal.

Společný snímek si zasloužil také kameraman Vladimír Smutný. „Dobře, Češi roku jo, ale těch je hrozně moc,“ usmíval se držitel sedmi Českých lvů, kterému řadu cen nyní přinesl film Nabarvené ptáče.

„Samozřejmě mě to potěšilo, je to velká pocta,“ uvedl při fotografování basketbalista Jaromír Bohačík, opora úspěšného českého týmu z mistrovství světa. Potěšen byla také mistr světa v nejtěžší a nejprestižnější váhové kategorii judista Lukáš Krpálek. „Samozřejmě je to pro mě obrovská čest a pocta tu mezi těmi lidmi být,“ svěřil se.

Také klavíristka Klára Gibišová, která v devíti letech hrála na Pražském jaru a posbírala řadu ocenění, byla spokojená: „Ani jsem to nečekala, ale moc se mi to líbí,“ pochvalovala si fotografování, stejně jako sedmnáctiletá kuchařka Kristína Nemcková, nejmladší vítězka kulinářské soutěže MasterChef Česko. „Mile mě pozvání překvapilo.“

Snowboardistku Evu Samkovou, letošní mistryni světa a vítězku Světového poháru, pozvání ke společnému focení moc potěšilo. „Jak se blíží konec roku, zhodnocuje se, co uplynulý rok přinesl. A ještě jsem v takové skvělé společnosti,“ pochvalovala si.