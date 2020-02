Hvězdy ve vězení. Za mřížemi skončili Reese Witherspoon i Chuck Berry

Obdivují se na televizních obrazovkách, hltáte jejich hudbu, věříte jim každé slovo. A ejhle, ono se ukáže, že jsou to skoro kriminálníci. Kdo? No přece slavní. Hřeší ve velkém dnes a denně. Nevěříte? Tak sledujte, kolik jich už porušilo, co zákon káže.