Mám mnoho výhrad, ale zároveň si ho nesmírně vážím, říká žena Petra Kostky

Dala jste si dnes ráno studenou sprchu?

Ano. Já bych se bez ní necítila, byla bych celá polámaná. Roky mám problémy s páteří a studená voda mi pomáhá nejen na ni, ale i jiné neduhy.

Kdy jste s tím začala?

Někdy kolem čtyřicítky mi problémy s páteří začaly. Byla jsem kvůli nim i v lázních, ale moc mi to nepomohlo, a když jsem končila pobyt, paní doktorka mi doporučila ranní ledovou sprchu. Zkusila jsem to a ono to opravdu fungovalo. A takový ledový proud vody na obličej je také nejúčinnější kosmetický přípravek na stárnoucí pleť.