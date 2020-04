Jak zvládnout domácí výuku v době karantény? Zeptejte se online experta

Zejména základní školy Bohumil Kartous nabádá, aby sveřepě nelpěly na dodržování osnov a nepřetěžovaly úkoly rodiny s dětmi, které jsou samy v těžké situaci a nemohou zvládat nápor učiva.

Koronavirus podle experta prospěje digitalizaci školství daleko víc než předchozí vlády se svými pokusy o transformaci školství. Teď je podle něj ta správná příležitost.

Bohumil Kartous (1977) Absolvoval Pedagogickou fakultu a Fakultu sportovních studií MU v Brně, doktorát získal na Mediálním institutu Fakultě sociálních studií UK v Praze.

V roce 2019 mu byla Masarykovou univerzitou udělena malá bronzová medaile.

Je spolupracovníkem think tanku EDUin a autorem konceptu Auditu vzdělávacího systému v ČR.



Od roku 2018 slouží jako mluvčí Českých elfů, občanské skupiny zabývající se dezinformacemi v českém digitálním prostoru.

Je autorem knihy No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality? (2019)

Nouzový stav označuje za černou labuť a my jsme v situaci, z níž můžeme těžit a posunout úroveň vzdělávání v Česku. Je šance se oprostit od pocitu, že učitel musí být neomylný, je držitelem pravdy a nesmím chybovat.



Sám má dva syny. „Mladšímu je čtyři a půl roku a je to těžší vysvětlit mu, co je pandemie a proč musíme nosit roušky, ale i to je pro mě výzva. Starší studuje na gymnázium a u něj nevidím nejmenší problém. Paradoxně tráví studiem víc času, než kdyby chodil do školy,“ uvedl Bohumil Kartous v rozhovoru s ředitelem pražského gymnázia Na Zatlance.

Brzdou změny v přístupu k výuce podle něj nejsou technologie, ale obava učitelů vystoupit z komfortní, rutinní zóny.

„Teď máme obrovskou příležitost, a to se děje, mnozí učitelé to udělali, situace je k tomu tlačí a zjišťují, že technologie jim mohou opravdu pomoct i do budoucna.“

„Nabízí se spousta témat, které bylo by dobré otevřít, kdyby se školy a učitelé oprostili od osnov a předem naplánovaného obsahu výuky.“

Myslí si, že doba by mohla přinést také větší soudržnost mezi žáky a učiteli a také pochopení mezi rodiči a kantory, že si rodiče uvědomí, jak je psychicky a mentálně náročné pracovat s dětmi.