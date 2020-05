Horoskop: Blíženci přinesli Štírům sexuální energii, Vahám chuť do práce

Lidé narození ve znamení Blíženců jsou neuchopitelní, rychlí, proměnliví, zvědaví i upovídaní. Zajímá je vše, jsou všude a nikde a málokdo jim stačí. Kam je postavíte, tam je rozhodně nenajdete. Často mají pocit, že se musejí rozpadnout na milion částeček a být najednou všude. Vždyť je tolik zajímavých a úžasných věcí, akcí, možností. Pro Blížence není vůbec neobvyklé, že jsou schopni si na jeden večer domluvit několik akcí najednou s přesvědčením, že všechny hravě zvládnou. Jejich slabinami bývá určitá povrchnost, spojená s nestálostí, nedůsledností a nespolehlivostí.

Ve vztazích mohou Blíženci dobře fungovat ve spojení s ohnivými Lvy a Střelci, ale také vzdušnými Váhami. Problematické budou vztahy se zemskými znameními Býky, Pannami a Kozorohy, také s vodními Raky a Štíry. S ostatními se spíše budou tolerovat.



Žena Blíženec má v sobě několik dalších žen, výtečná společnice, zábavná, inteligentní, rychle reagující, vtipná, dokáže dělat několik věcí najednou, výborná posluchačka, vtipná vypravěčka, nemívá zájem o delší vztah, má zájem o mnoho kratších vztahů, nosí srdce na dlani, ale nesnese, aby ji někdo vlastnil, chce, aby ji všichni měli rádi, ale ona všechny nemusí. Neustále se vrhá do něčeho nového, neustále mění své postoje, dokáže najednou zaujímat i několik protichůdných postojů, často bývá dezorientovaná, střídá veselí s depresí, musí mít svobodu, nesmí být svázaná, sklony k promiskuitě, změna je pro ni to jediné, na čem staví a co změnit nedokáže.

Muž Blíženec je neustále v pohybu, mění místa, města, tváře, práci ... cokoli, má tendenci být na několika různých místech najednou, ať dělá cokoli, vždy má touhu dělat ještě něco jiného, inteligentní, výřečný, všestranně zaměřený, má tajný vnitřní pocit vlastní neschopnosti, což mu přináší pocity frustrace a depresi. Miluje cestování, nesnáší stereotyp, umí tvrdě pracovat, ale jen chvíli, rutina ho rychle znudí, sklon k povrchnosti včetně citů, největším problémem pro něj je dotáhnout věci do konce, absolutně nemá trpělivost, nedokáže udržet peníze, má-li jich hodně, znervózňuje jej to a snaží se jich zbavit, jedinou jistotu nalézá v nejistotě, budoucnost s ním je nejistá, přítomnost zábavná.