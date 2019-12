Nedělám věci, které nechci, spíš si ulehčuji, říká zpěvačka Blanka Šrůmová

Neleze vám na nervy, že si vás lidé pořád spojují se skupinou Tichá dohoda, která největší boom zažila v devadesátých letech?

Vůbec ne, s Tichou dohodou jsem spojená už navždy. A myslím, že je to dobře, protože jsme tenkrát udělali spoustu skvělých nahrávek a koncertů. Byla to jiná doba, po revoluci vznikalo hodně nových vydavatelství a v muzice se pohybovali jiní lidé než dneska. Moc ráda na to období vzpomínám. Za svoji minulost se nemusím stydět. A taky nemusím nic skrývat – třeba ani to, že jsem na začátku kariéry ve dvaceti zpívala s popovou skupinou Balet. Bylo to moje první angažmá.