Slzy, žebříky i slepé střevo NDR. Příběh Berlínské zdi očima tří Češek

Jeden národ, jedna země, jeden jazyk. A přesto je dlouhá léta dělila zeď daleko vyšší než jen těch 330 cm. Ovlivnila politické, hospodářské a svobodné smýšlení milionů Němců (a nejen jich), rozdělila rodiny a přátele.

Je až neuvěřitelné, že je to už třicet let, kdy Berlín zažil největší fiestu v moderní historii Německa. Lidé, kteří u pádu zdi byli, si většinou pamatují vše, jako by to bylo včera. A ti, kteří nebyli, se s tehdejším rozdělením hlavního města Německa potkávají dodnes. Jaké vzpomínky a prožitky se vybaví třem Češkám, které v Berlíně žijí?