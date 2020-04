Doufám, že mateřství neovlivní mojí hudební tvorbu, říká Berenika Kohoutová

Jsme spolu často, ale o těch zásadních věcech vlastně nemluvíme, protože je tak nějak tušíme. Tak teď se tě konečně zeptám – jaké to vlastně je být těhotná?

No, mně to nepřišlo nějak zvlášť skvělý. Ale asi bych měla říct, že to bylo a je nejkrásnější období v životě ženy. Jenže člověk se musí vzdát strašně moc věcí, omezit prakticky všechno, co rád dělá, a to nemyslím jen alkohol a večírky, ale třeba i sportovní aktivity. Nechci to moc říkat, protože je to rouhání. Důležitější jsou chvíle, kdy si uvědomíme, že máme být vděčné za to, co máme... To jsem zase chvíli hezky pokorná.