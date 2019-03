Přichází doba autosexuálů. Jaké to je randit sama se sebou?

Vzrušuje vás vaše vlastní nahota, k dokonalému sexu vám stačí masturbace, když na sebe myslíte, dostaví se lehké šimrání v podbřišku a nejkrásnější čas je ten, který trávíte pouze sami se sebou?



Pak jste autosexuálem. Člověkem, který nejraději randí sám se sebou. Stejně jako třicetiletá Ghia Vitale z amerického Long Islandu, která je do sebe už několik let zamilovaná a od března 2017 i sama se sebou zasnoubená. Spisovatelka a feministka se se svými zážitky svěřuje na internetu.

„Líbím se sama sobě od té doby, co jsem byla schopná si uvědomit sexuální přitažlivost. Moje první vzpomínka, jak se prohlížím v zrcadlem a jsem sama ze sebe vzrušená, je někdy okolo sedmého roku,“ vzpomíná Ghia.

V pubertě se pocity vzrušivosti z vlastního těla příliš nezaobírala, navíc měla zakořeněnou představu, že na vztah jsou vždy potřeba minimálně dva lidé. Postupně se jí ale podařilo odbourat myšlenku, že je nutné mít vedle sebe druhého člověka, aby mohla mít plnohodnotný vztah. Že bude pravděpodobně autosexuálka, zjistila až v roce 2013, když dokončila vysokou školu.

„Byla jsem zmatená, že se sama sobě tak líbím a přitahuji se. Ulevilo se mi, když jsem našla slovo, které vyjadřuje moji sexualitu. Jen jsem musela dojít k tomu, že nemusím mít nutně vztah s druhým člověkem,“ popisuje žena, která tvrdí, že nejspokojenější je ve vztahu sama se sebou a že jí v něm nechybí sexuální napětí ani romantika. Ideální rande pro ni představuje zapálenou svíčku někde v soukromí, svlečené tělo a mazlení. Pod pojmem skvělý sex se pak pro ni skrývá masturbace před zrcadlem.

Aby svoji spokojenost deklarovala, rozhodla se, že se zasnoubí. Jednoho dne proto vyrazila do second handu a koupila si prstýnek za pět dolarů. Sice ho kvůli alergii na kov nemůže nosit, to nic nemění na tom, že si své zasnoubení užívá. „Je to poprvé, co jsem s někým zasnoubená. A jsem moc šťastná, že sama se sebou. Budu se snažit být sama sobě tou nejlepší milenkou,“ slibuje si Ghia.

Autosexuálové jsme všichni

Podle kanadské psycholožky Jess O’Reillyové, která má o sexu dokonce i vlastní televizní pořad, se autosexualita projevuje různě v závislosti na individuálním nastavení každého jedince. „Někteří lidé ji používají k definování sebe sama, pro jiné je to jen jedna z kategorií identity,“ říká. Ti, kteří se identifikují jako autosexuálové, mohou být vzrušení vlastním tělem nebo tím, že mají nad svým uspokojováním úplnou moc. „Proto jsme do jisté míry autosexuálové úplně všichni.“ Psycholožka si také myslí, že u autosexuality hraje roli také fakt, že se lidé za své tělo mohou stydět.



To je případ Ghii, která dlouhou dobu nechápala, proč ostatním připadá nevzhledná a tlustá, když se sama sobě tolik líbí. Přiznává, že se celé dospívání trápila, tím, že je neatraktivní a měla velmi nízké sebevědomí. To se změnilo až s příchodem na vysokou školu.

O’Reillyvá poukazuje na tzv. základní erotický pocit, tedy kdy se cítíme atraktivní a žádoucí a naše sexuální touha je nabuzená. Ať už ve vztahu k druhému nebo sami k sobě. Autosexualita v tomto případě může sehrát pozitivní roli.



Paradoxní je, že někteří autosexuálové přiznávají, že jim jejich orientace nebrání v dalších vztazích. Ghia má prý už od střední školy přítele, který je velmi nadšen jejím přístupem k autosexualitě. „Někdy může autosexualita způsobovat osamělost, protože mnoho takových lidí neznám. S některými jsem však přesto komunikovala přes internet a bavíme se o našich zážitcích,“ říká Ghia.

Ke svatbě stačí jen nevěsta

Spisovatelka a blogerka Ghia si přeje, aby se myšlenka autosexuality stala regulérní sexuální identitou, stejně jako heterosexualita nebo homosexualita a aby se lidé jejím příběhem inspirovali a více si autosexuality užívali. „Někdy cítím lehké mravenčení v břiše, když na sebe myslím. Vím také, že kdykoliv mám problém, mohu se na sebe obrátit. Miluji sama sebe pro svoji jedinečnost, kreativitu a krásu,“ pochvaluji si žena, která momentálně chystá svatbu. A vůbec nevadí, že půjde o sologamii.

Sologamie, tedy svatba bez ženicha, kdy si svatební slib dáváte pouze sama sobě, není zdaleka nová záležitost. USA, Kanadě i Japonsku už dokonce existují i firmy, které nabízejí speciální balíček pro solo nevěsty. Stačí si vzpomenout i na scénu z oblíbeného seriálu Sex ve městě, kdy hlavní hrdinka Carrie pošle svatební oznámení, že se vdává a bere si sama sebe. Pravda, její důvody byly daleko přízemnější, ale hlavní roli tady měla skutečně láska. V tomto případě láska k botám. A nikoliv jen tak ledajakým. Šlo o luxusní střevíčky od slavného obuvníka Manolo Blahnika, které stojí v přepočtu více než 25 tisíc korun.

Samozřejmě, že se sologamie týká i mužů. Na rozdíl od žen ale po vdavkách tolik neprahnou, a proto se k rozhodnutí vzít si sami sebe odhodlávají v daleko menší míře.

Podle Joshui Petersona z Centra interpersonálních vztahů čas autosexualů teprve přijde. „Mileniálové jsou schopni se na sex podívat z jiného úhlu. Může jít vlastně o velmi zdravou zkušenost pro naše sebevědomí a osvěžující sexuální zážitek.“