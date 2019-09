Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?

Asi to, na které mám zrovna chuť. Nepiji kravské mléko, protože mi nevoní. Ale jinak není nic, co bych nejedla. A zbožňuji zeleninu. Každý den musím mít na talíři něco zeleného nebo aspoň domácí bylinky. Víte, že se dají jíst hlavičky sedmikrásek? Ty si dávám ráno do jogurtu. Vážně neumím říct jedno jídlo. Ale považuju za mimořádně důležité, co si dáváme do těla. Na to si musím dávat speciálně v Americe pozor.