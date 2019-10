0:01 , aktualizováno 0:01

Na skeletonu se v ledovém korytě řítí rychlostí, za kterou by na českých dálnicích dostala pokutu. Loni Anna Fernstädtová na olympiádě jezdila za Německo, ale pak ztratila chuť do sportu a vypadalo to na předčasný konec kariéry. Situaci vyřešila rázně: díky českému původu matky začala reprezentovat Česko. A opět se jí daří.