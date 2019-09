Právě se opakuje seriál Vyprávěj. Tehdy to byla vaše nejrozsáhlejší práce.

A nejvíc intenzivní co se týče natáčení a party, s níž jsem se setkala. Je to seriál, na který se moc ráda dívám a velmi mě dojímá. Bylo to období specifické tím, že jsem se přestěhovala do Prahy. Mám krásné vzpomínky. Na úžasný, bezstarostný a docela veselý život, na velkou svobodu. Byla jsem samostatná a vydělávala si…