Snažím se být na Kanárských ostrovech co nejčastěji, říká herečka Bendová

Být trošku nevěrná, jenom trošku... Myslíte, že by to obstálo?

V reálném životě určitě ne. Jarmila je jen postava z komedie. A něco vám řeknu – já už se prakticky ani nedívám na jiný filmy než na komedie. Okolo nás je tolik negativního – a pak si ještě pustit nějaký složitý psychologický thriller? To se mi opravdu nechce. Znám se, po takovém filmu, i když je sebelepší, jsem pak dlouho sklíčená a dlouho ve mně ten prožitek rezonuje. To si raději pustím třeba komedii Zkus mě rozesmát, kde se řehtám na celý kolo, a tu radost si v sobě uchovám. Špatným náladám se vyhýbám, nechci jim podléhat. Sebezáchovně nečtu ani negativní zprávy v novinách nebo na internetu.