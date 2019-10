Servírka z Bronxu je nejmladší kongresmankou USA a Trumpovou noční můrou

Je vůbec nejmladší ženou, která kdy seděla ve Sněmovně reprezentantů a jednou z mála demokratických kongresmanek ženského pohlaví. 13. října oslavila 30. narozeniny. Za svůj krátký život toho stihla víc než dost a představuje skutečný americký sen, o kterém jste si mysleli, že v 21. století už prožít nelze.



Narodila se v newyorském Bronxu do katolické rodiny s portorickými i židovskými kořeny. „Tak jako příběh celého Porto Rica, i my lidé jsme smíchaní,“ vysvětlila pro The New York Times svůj původ při návštěvě synagogy v Queensu. „Nejsme jen jedna věc. Jsme černí, jsme Indiáni, jsme Španělé, Evropané…“

Její otec Sergio byl architekt, matka Blanca pracovala jako uklízečka a řidička školního autobusu. Alexandria zazářila už na střední škole svým projektem z oblasti mikrobiologie a MIT Lincoln Laboratory po ní pojmenovala malý asteroid – 23238 Ocasio-Cortez, což ji jako skalní fanynku Star Treku muselo potěšit.

Poté zamířila se stipendiem od Intelu na Bostonskou univerzitu studovat mezinárodní vztahy a ekonomiku. Měla štěstí. Ale ne tak úplně. „Od malička jsem věděla, že to všechno je špatně. Věděla jsem, že skutečnost, že moji bratranci nemají takové zázemí, veřejné služby a dobré školy, jako mám já, mi prostě vždycky přišla nespravedlivá,“ zavzpomínala v jednom interview.

Kdo, když ne já?

Při studiu absolvovala stáž u senátora Teda Kennedyho a pomáhala s otázkami migrace. „Byla jsem jediná, kdo tam mluvil španělsky. Výsledkem bylo, že devatenáctiletá holka navigovala systémem všechny ty zoufalé lidi, kteří telefonovali s tím, že jim imigrační sebralo na ulici manžela nebo manželku,“ řekla magazínu Mic.

Tato zkušenost jí pomohla pochopit výzvy, kterým čelí ve Spojených státech ilegální přistěhovalci a se kterými podle ní Demokratická strana ve sněmovně nic nedělá. V roce 2008 umřel na rakovinu její otec. Přišla také ekonomická krize. Během nekonečného dědického řízení zažila „na vlastní kůži, jak se soudem přidělení advokáti obohacují na úkor rodin, které se snaží zorientovat v byrokracii“.

Tehdy se začala formovat její touha po vstupu do politiky. Po promoci si Alexandria k práci v neziskovém Hispanic center pořídila ještě místo servírky a barmanky, aby její matka nepřišla o dům.

V roce 2016 pomáhala Berniemu Sandersovi s prezidentskou kampaní a po vítězství Donalda Trumpa se rozhodla, že je na čase, aby její pestrobarevný 14. newyorský okrsek reprezentovala progresivní, mladá a „barevná“ žena.

Peníze neporazíte penězi

Jenže oblast, jejíž obyvatelé tvoří ze 70 sedmdesáti procent barevní, zastupoval v kongresu po téměř dvě desítky let tehdy 55letý bílý muž. Zkušený veterán, politický matador a vlivný lobbista Joe Crowley, jehož rodinní příslušníci zastávali a zastávají nejrůznější veřejné funkce. A právě s ním se měla Alexandria, 28letá juniorka bez jakýchkoli konexí, utkat v primárkách v roce 2018.

Nikdo, ani média, jí nevěnoval moc pozornosti, nedávali jí žádnou šanci. Političtí insideři predikovali, že pohoří už na 1 250 podpisech potřebných pro účast ve volebním klání. 12. dubna 2018 jich Alexandria odevzdala 5 000.

Volební kampaň pak vedla v přestávkách mezi obsluhováním hostů v tacos baru a oproti Crowleyemu, který neměl mezi demokratickými poslanci žádného vyzyvatele dlouhých 14 let, byla ve značné finanční nevýhodě.



„Nad penězi nemůžete zvítězit ještě více penězi. Musíte je porazit úplně jinou hrou,“ řekla. Její kampaň stála zhruba pět procent toho, co Crowleyho. Design jejích volebních plakátů a letáčků byl inspirovaný revolučními plakáty a její „radikální“ program znamenal ve Spojených státech malou revoluci.

Zahrnoval zdravotní péči pro všechny, přísnou kontrolu držení zbraní, bydlení a práci jako lidské právo, sto procent energie z obnovitelných zdrojů, zákaz privatizace věznic, zvýšení minimální mzdy a reformu imigrační policie.

„Můžete strkat hlavu do písku,“ řekla pro Vox. „Ale to je jen jiná forma aktivního disrespektu a nenávisti lidí, kteří vás živí. Upřímně, o tom je většina téhle antiimigrační rétoriky. Nenávidíte lidi, kteří vás živí, a to je špatně.“

Držte si hamburgery

26. června 2018 se stalo to, co britský The Guardian popsal jako „jeden z největších převratů v soudobých politických dějinách Ameriky“. Alexandria porazila Crowleyho o téměř patnáct procent a gratuloval jí k tomu Noah Chomsky i Bernie Sanders.

Slovník Merriam-Webster hlásil, že vyhledávání slova „socialismus“ po jejím vítězství vyletělo o 1 500 procent. Začala si jí konečně všímat i média. 6. listopadu porazila ve volbách do Kongresu republikána Papase ziskem 78 procent hlasů. A 3. ledna 2019 vstoupila nová kongresmanka do služby.

Bez zkušeností, ale za to s obrovskou podporou sociálních médií. Její twitterový účet má 5,5 milionu sledujících, což je zhruba sedmkrát více, než je počet voličů v jejím okrsku. A jako správná mileniálka na sociálních sítích doslova žije.

Umí být vtipná a zároveň konzistentní ve svých postojích, které připadají spoustě konzervativců „radikální“ a „komunistické“. Zejména bílé muže středního věku irituje její existence podobně jako švédská aktivistka Greta Thunbergová. Ostatně Alexandria byla jednou z prvních veřejných osob, se kterými se Greta po svém příjezdu za velkou louži setkala.

To, jak moc ohrožují její „radikální“ postoje tradiční politiky, krásně ilustruje vyjádření Sebastina Gorky, bývalého spolupracovníka Donalda Trumpa. Ten se nechal slyšet, že socialisté jako Ocasio-Cortezová „chtějí přestavět vaše domy a sebrat vám vaše hamburgery. O takových věcech se ani Stalinovi nesnilo“. Ano, republikáni jsou zděšeni, že jim mladá barevná kongresmanka sebere maso.

Lepší být šílená…

S Alexandrií vstoupil do amerických dějin nový druh politika. Její popularita stojí na autenticitě. Mluví jazykem svých fanoušků, což je něco, co u politiků nikdy předtím nezažili.

Většina tradičních politiků je volena, aby reprezentovali zájmy obyčejných lidí, nicméně si najímají hromady poradců, kteří je pak učí mluvit s mileniály. V časech, kdy na autenticitě záleží víc než kdy předtím, je právě ta její nejsilnější stránkou, která republikánům nedá spát.

Po desetiletích, ve kterých se liberály pokoušeli vykreslit jako elitáře bez kontaktu s realitou, představuje „děvče z Bronxu“ největší nebezpečí pro jejich existenci. Donald Trump jí v jednom ze svých tweetů označil za šílenou. Odpověděla mu, že je lepší být šílená než zrádcem národa.

Alexandria neustále dokazuje svým voličům, že i přes své nové postavení zůstává jednou z nich. Na Twitteru se například divila, že jakožto kongresmanka má zdravotní pojištění o padesát procent levnější, než když pracovala jako servírka. A opět zdůraznila, co je jednou z jejích politických priorit. Nutnost zdravotní péče pro všechny.

„Věřím, že v moderní, morální a bohaté společnosti by nikdo neměl být příliš chudý na to, aby mohl žít,“ odpověděla v televizní talk show na otázku, co pro ni znamená demokratický socialismus. A zatímco asteroid 23238 Ocasio-Cortez se stále řítí vesmírem, Alexandria míří přímo vzhůru k lepší budoucnosti pro všechny obyvatele Spojených států. Ať se to postarším bílým mužům líbí, nebo ne.