Jsem úspěšná na Instagramu, protože je mi přes čtyřicet, říká blogerka

Alexandra letos pětatřicetkrát vyrazila na dovolenou, kterou si nemusela platit. Hotely a letecké společnosti jí zvou, protože jim dělá skvělou reklamu na internetu. „Lidé se inspirují tím, co prezentuji,“ říká.

Do dvaačtyřiceti let pracovala v módní branži. Pak si řekla, že už je na čase si užívat života a využívat všech zajímavých nabídek, které jí přijdou do cesty. Takový život jistě není pro každého, ale bezdětná Alexandra se takto cítí šťastná.

„Myslím, že můj úspěch tkví v mém věku. Není příliš úspěšných blogerek, kterým by bylo přes čtyřicet a věnovaly se podobným věcem jako já. I velmi úspěšné ženy mě sledují a hledají u mne na profilu inspiraci v módě nebo cestování,“ sdělila Alexandra pro server Daily Mail.

S blogováním začala před necelými pěti lety, kdy ji k tomu přesvědčila sestra Isabela. Nemyslela si, že by někdy mohla mít statisíce sledujících. Počet jejích fanoušků však stále stoupá. Nemá tedy v plánu s blogováním končit. Je to pro ni koníček i zdroj výdělků.

Alexandře se v módní branži přezdívá druhá Carrie Bradshawová ze Sexu ve městě pro její vášeň pro módu. Vlastní přes čtyři sta párů bot a v šatníků má přes devadesát luxusních značkových kabelek. Módou je posedlá a inspiraci hledá u slavných světových návrhářů.

„Díky blogování jsem se dostala na spoustu úžasných míst jako je Santorini, Mykonos, Maledivy, Verona, Paříž nebo New York. Jsem šťastná, že dělám to, co mě opravdu baví. Miluji cestování a objevování nových míst,“ sdělila.

Mohlo by se zdát, že jen cestuje a užívá si. Vstává však před sedmou ráno, aby pročetla všechny e-maily, odpověděla na ně a splnila pracovní povinnosti nasmlouvané v rámci spoluprací. Poté píše články z cest a další texty týkající se módy. Následují pracovní schůzky a účast na společenských akcích, domů se dostává pozdě v noci. Odměnou je jí královská šatna plná skvostných módních kousků, cestování po celém světě a spaní v luxusních hotelech.