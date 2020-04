Ve vlastnoručně šité roušce jsem vypadala jako Karkulka, říká Gondíková

12:57 , aktualizováno 12:57

I když je teď Adéla Gondíková celé dny doma, rozhodně se nenudí. „Každý den vařím, když to trochu jde, tak pomáhám dcerce s věcmi do školy. Do Prahy jezdím jen jednou týdně do Rozhlasu vysílat Blízká setkání,“ vylíčila pro OnaDnes.cz.