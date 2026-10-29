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Kvíz: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?

29. října 2026

Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 5. 11. do 17:00. Vyhrát může každý, kdo správně zodpoví více než 80 % otázek.

Otázka 1/22

Která z uvedených postav vystupuje v komedii Vesničko má středisková?

Vyhrajte vouchery a užijte si večer plný chytré zábavy

Chytrý Kvíz

Odpovězte správně na otázky v Chytrém Kvízu a vyhrajte voucher na dva volné vstupy na večerní kvíz. Voucher využijete v libovolném podniku podle vašeho výběru, kde se hraje Chytrý Kvíz. Na místě ho jednoduše předáte moderátorovi. Voucher nelze uplatnit na kvízové speciály.

Chytrý Kvíz pořádá kvízové večery už od roku 2014. Ročně uspořádá kolem 7 000 kvízů po celém Česku a měsíčně si je přijde zahrát přibližně 25 000 lidí. Součástí celoročních aktivit je i Kvíz Open – největší jednodenní kvízový turnaj v Česku, jehož 3. ročník proběhl v únoru v brněnském Bobycentru.

Kromě toho Chytrý Kvíz pravidelně připravuje tematické speciály, firemní kvízy na míru či doprovodný program na kulturní festivaly a sportovní akce.

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

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