Mezinárodní den žen sice získal v dobách socialismu nádech svátku, kdy se muži mohou beztrestně opít na podnikovém večírku a ženy by měly být vděčné za pár karafiátů, ovšem ve skutečnosti se jedná o vpravdě světovou oslavu ženské solidarity a rovnoprávnosti, kterou stojí za to si rok co rok připomenout.

My jsme tentokrát zvolili formu zábavného kvízu, který je navíc soutěžní, takže můžete při troše štěstí vyhrát některou z šestnácti krásných cen. Soutěžit můžete až do neděle 16. března (23:00). Do slosování budou zařazeni všichni soutěžící, kteří odpoví správně na 75 % otázek kvízu a projeví zájem soutěžit. Výherce vylosujeme a vyhlásíme v pondělí 17. března dopoledne.

Přejeme krásný Mezinárodní den žen a pěknou zábavu.

Ceny pro výherce soutěžního kvízu

1. Voucher na dvě laserové gelové masky v hodnotě 1000 Kč do Laserového centra Anděl, www.lcandel.cz

2. Voucher na komplexní dentální hygienu v hodnotě 2200 Kč do Dental Office H33, www.dental-office.cz

3.–5. Kniha Polly Crosbyová: Holka jako malovaná od vydavatelství Leda, www.leda.cz

5.–7. Voucher (kód) v hodnotě 500 Kč na parkování v Praze, Brně, Hradci Králové, Pardubicích nebo Plzni s MR.PARKIT, www.mrparkit.com

8. Voucher v hodnotě 2500 Kč na konzultaci a lekci cvičení, které připraví na míru specialista na problematiku bolestí zad, www.tomasfirst.cz

9.–10. Otevírací ocelový přívěsek na kůži Herisson Watches, www.herisson-watches.com

11. Kosmetický balíček Astrid Hydro Xcell, www.astrid.cz

12. Kosmetický balíček Tesori d’Oriente White Musk, www.notino.cz/tesori-doriente/

13. Kosmetický balíček Indulona, www.indulona.cz

14.–16. Toaletní voda Betty Barclay Soul Garden od společnosti Mäurer & Wirtz, House of Perfumes

Pravidla soutěží najdete zde.