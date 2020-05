Sedm zázračných bylin. Máta jako anestetikum, bazalka pro kojící matky

Když se děcko zasekne, že nebude jíst nic zeleného, je to celkem průšvih. Zelenina a bylinky tělu svědčí, a zvlášť v době koronavirové rozhodně stojí za to zařadit je do jídelníčku. Vybrali jsme pro vás sedm zelených tipů a vysvětlíme, v čem je jejich síla.