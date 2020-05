Zpátky do zvonáčů. Inspirujte se ženami, které vědí, jak je nosit

Kalhoty dole rozšířené do zvonu byly trendem sedmdesátých let, pak dlouho nic, jak to už tak v módě bývá. Znovu se však vracejí, ale nijak velkolepě, spíš nenápadně, takže možná najednou zjistíme, že jsme slimky vyměnily za široké nohavice. Inspirací nám mohou být ženy, které přesně vědí, jak zvonáče obléct, a vypadají v nich skvostně.