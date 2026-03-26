„Nádherná jízda dvaadvacetileté závodnice, která si proti mnohem zkušenější Sabine Payer počínala jako naprostá suverénka.“ Taková byla slova sportovního komentátora krátce potom, co jste si dojela pro zlato. Cítila jste se na startu jako suverénka? Zajímalo by mě, jak se psychicky připravujete na závody, které se konají jednou za čtyři roky a o jejichž vítězi rozhodují setiny sekundy.
Myslím, že na olympiádě rozhoduje právě psychika; fyzicky je výborně připravená většina závodníků. Už sedm let spolupracuju s mentálním koučem Marianem Jelínkem a poslední tři měsíce jsme se na olympiádu hodně zaměřili – i v den závodu jsme spolu několikrát mluvili. Řekla bych, že to byl závod, na který jsem to měla v hlavě nejlépe srovnané ze všech soutěží, které jsem kdy jela.
Upřímně, já si samotné jízdy vůbec nepamatuju, a tak to má být. Absolutní koncentrace. Na startu si vybavuju ještě pípání a pak jako bych si nasadila sluchátka – všechno utichlo. Až na konci jsem zase vnímala křik publika a hudbu. Řekla bych, že jsem si ale pořád neuvědomovala ten obrovský úspěch. Celou dobu jsem se totiž snažila nastavit si to v hlavě tak, abych tomu nepřikládala velkou váhu. Měl to být jen jeden z mnoha závodů, který chci vyhrát – přehnané očekávání by mi na trati vůbec nepomohlo.
V cíli jsem měla samozřejmě obrovskou radost, ale až díky reakcím fanoušků jsem si dovolila připustit, že tohle nebyl jen jeden z mnoha závodů. Tohle bylo olympijské zlato. Svoji finální jízdu jsem poprvé viděla až na olympijském festivalu v Českých Budějovicích. Stála jsem tam na pódiu s medailí na krku a kolem mě byla spousta lidí, kteří mi fandili. Opravdu až tehdy mi začalo docházet, jak velký úspěch to vlastně byl.
Zuzana Maděrová (22)
My spolu mluvíme zhruba týden po návratu z her. Fungujete teď v režimu oslav, nebo pokračují nezměněné tréninky?
Já jsem poslední dny hlavně moc nefungovala. Už před olympiádou se o mě začala pokoušet nějaká viróza; tři dny před závody jsem ležela a sbírala síly. I před samotnými jízdami jsem bojovala s obrovskou únavou. Ale hlava to udržela. Ovšem jakmile konečně opadl ten tlak, tělo řeklo dost a lehla jsem. Musela jsem kvůli tomu zrušit i účast na mistrovství republiky na Dolní Moravě. Myslím, že oslavy proběhnou až na konci sezony – zatím jsem stihla jen bráchovy desáté narozeniny.
Vezmeme to popořadě. Na lyže jste se poprvé postavila ve dvou letech. Snowboard jste si pak vybrala sama?
Ano, na snowboardu jsem začala jezdit v osmi letech. Tehdy prkno obula i moje starší sestra a já se samozřejmě chtěla opičit. Jenomže mě to hned hrozně chytlo.
Už v osmi letech jste trénovala s Evženem Marešem, se kterým spolupracujete dodnes. Viděl ve vás od začátku potenciál?
Myslím si, že zpočátku ne. Přišla jsem navíc do skupiny, kde měl zhruba o pět let starší děti, takže nikdo moc nevěděl, co si se mnou počít. Až v mých třinácti letech si podle mě Evžen začal všímat, že by ve mně možná opravdu mohlo něco být. Říká o mně, že jsem paličatá. Trénujeme spolu už čtrnáct let a za tu dobu se stal takovým mým druhým tátou. Myslím, že ani s rodiči děti netráví tolik času, kolik já s Evženem. Až skončí závodní sezona, pojedeme na pět týdnů do Rakouska a potom na pět týdnů do Francie, kde spolu budeme v podstatě deset hodin denně.
Rodiče z vás přitom nechtěli mít vrcholovou sportovkyni. Kdy jste je přesvědčila?
Myslím, že pochopili velmi brzy, že to se mnou nepůjde jinak. Ne že by mi bránili, ke sportu mě vždycky vedli, jen si nemysleli, že se jím budu živit. Jakmile jsem je ale přesvědčila, že je to opravdu cesta, kterou jsem si vybrala, hned mě v tom podporovali. V jedenácti letech jsme měli ve škole napsat, čeho bychom chtěli dosáhnout, a nakreslit k tomu schody, které k úspěchu povedou. Já na každý schod napsala „trénovat“ a nahoře jsem měla „vyhrát“.
Obětovala jsem tomu všechno, veškerý volný čas. Tedy já to jako oběť nevnímala, faktem ale je, že na party jsem byla dvakrát v životě a zmeškala jsem i vlastní maturitní ples – zrovna v té době jsem na mistrovství světa juniorů v Bulharsku vyhrála bronzovou medaili. S vrstevníky jsem neměla moc čas se vídat a i ve škole jsem musela mít od třinácti let individuální studijní plán, abych stíhala tréninky.
Svah jako přehlídkové molo. Jak šel čas s módou v olympijské Cortině d’Ampezzo
Zameškaných hodin bylo víc než těch nezameškaných?
Ano, v září jsem nastoupila do školy, ale už v říjnu a listopadu jsem byla na soustředění na horách v zahraničí. Na začátku prosince začínaly závody, což znamenalo, že jsem byla každý víkend pryč. Někdy jsem musela odjíždět už v půlce týdne, jindy nemělo smysl se mezi nimi ani vracet domů. Jen světového poháru máme každoročně zhruba sedmnáct a jezdí se logicky po celém světě.
Po sezoně jsem měla krátkou pauzu, kdy jsem doháněla učivo, a pak jsem zase odjela alespoň na kratší soustředění. Z deseti měsíců vyučování jsem jich zameškala tak šest. Ani dvouměsíční prázdniny jsem netrávila na táborech. Na rodinnou dovolenou jsem jela jenom na týden, zbytek volna vyplnily dvoufázové tréninky – kolo, posilovna, běhání.
Ve čtrnácti letech jste prohlásila, že to je poslední olympiáda bez vás. V osmnácti jste v Pekingu skončila třiadvacátá a teď máte z Itálie zlato. Říkáte, že je lepší jet rychle a být diskvalifikovaná než pomalu a někde vzadu. Tohle je poučení z Pekingu?
Je to tak, tímhle heslem se řídím poslední čtyři roky. Vítězové se nerodí ze strachu a já ho v Pekingu měla. Oproti Itálii jsem tam hlavu vůbec nezvládla. Hrozně jsem se bála, co si o mně lidi pomyslí, kdybych spadla – vůbec jsem neustála to očekávání. Ve finále jsem stejně dojela jako jedna z posledních, protože jsem jela příliš opatrně.
Tehdy jsem si uvědomila, že si o mně bude vždycky někdo něco myslet, ale důležité je, co si o sobě myslím já. Od té doby se snažím jet vždycky nadoraz a nebát se riskovat. Pokaždé sníh i trať sednou trochu jinak; když pojedu svoje maximum a bude to stačit na osmé místo, je to taky úspěch. Už nikdy ale nechci, aby můj výkon zkazilo očekávání druhých, respektive moje vlastní obavy z neúspěchu.
V Pekingu jste na vítěznou Ester Ledeckou ztrácela jedenáct sekund. Co se za poslední čtyři roky změnilo?
I v předchozích závodech měla Ester menší náskok, ale Peking jsem zkrátka mentálně nezvládla a dělala jsem chyby. Takže za tu dobu jsem se určitě lépe psychicky připravila, ale samozřejmě věřit si nestačí, pokud by za mnou nebyl trénink a výsledky.
V létě mám fyzickou přípravu, kdy trénuju i pět hodin denně dvoufázově. Čtyři měsíce v roce – dva na jaře a dva na podzim – trávím na soustředění na horách v zahraničí. A celou zimu pak zaberou závody. Spočítala jsem, že za poslední čtyři roky jsem projela sto patnáct tisíc branek, čímž se myslí prostor mezi slalomovými tyčkami. A k tomu samozřejmě nespočet hodin v posilovně a na kole…
Na co přesně se v trénincích zaměřujete?
Je potřeba mít posílené celé tělo, pracujeme na rychlostních i vytrvalostních vláknech. Naše jízdy trvají zhruba pětačtyřicet sekund, zařazujeme tedy řadu dynamických cviků a pracujeme na výbušnosti. Na druhou stranu se ale závody konají celou zimu, od prosince do března. Vytrvalost z kola se tedy taky hodí – abychom dlouhodobý nápor vydrželi.
Mimochodem v Pekingu mi bylo osmnáct let a neměla jsem ještě vybudovanou takovou svalovou strukturu. Například dvoufázový trénink a posilování se zátěží se doporučuje až od patnácti let, jinak dokonce hrozí, že by se u dítěte zastavil růst.
Říkala jste, že jste si vždycky přála na olympiádě startovat, ale nikdy vás nenapadlo, že byste ji mohla vyhrát. Kdy jste tomu uvěřila?
Sen o olympiádě jsem si splnila v osmnácti, tak jsem si říkala, že tentokrát bych mohla jet pro dobrý výsledek. Celkově jsem měla letos super sezonu, i ve světovém poháru jsem končila „na bedně“. Upřímně jsem si ale před olympiádou nikdy neřekla, že ji jedu vyhrát.
Hodně lidí se mě na to ptá, ale já nad umístěním opravdu nikdy nepřemýšlela – a myslím, že i to byl důvod mého úspěchu. Chtěla jsem to jen zajet co nejlépe, abych byla dole spokojená se všemi šesti jízdami. Ať dopadnou jak dopadnou, chtěla jsem mít pocit, že jsem pro to udělala maximum a lépe to nešlo. A tenhle cíl jsem si splnila.
Jaký tým lidí kolem sebe máte? A změní na tom zlatá medaile něco?
Evžen Mareš je můj trenér, který mi zároveň dělá servis prken a všude mě vozí. Pak mám ještě fyzioterapeuta, který s námi jezdí jen v zimě – a to bych si přála změnit. Ve dvaadvaceti letech už moje tělo potřebuje pravidelný servis, stejně jako snowboard. Mám operovanou kyčel a často mě taky bolí záda z přetížení. A potom spolupracuju ještě s koučem Marianem Jelínkem, ale ten s námi nejezdí, jsme spolu jen v kontaktu.
Takže součástí týmu jsou tedy jen dva lidi?
Ano, poslední dobou mi ještě sestra domlouvá rozhovory a mediální výstupy. Může se to zdát poměrně málo, ale i v zahraničí jsou týmy v podstatě srovnatelné. Je tam sice víc lidí, zároveň se však starají o víc závodníků. Takže já si vůbec nestěžuju, mám skvělé podmínky. O finanční stránku sportu se stará Svaz lyžařů České republiky, můj klub ASC Dukla Liberec a Český olympijský výbor.
Píle je důležitější než talent. Jako dítě jsem nevyčnívala svými schopnostmi, ale odhodláním. Samotná olympijská medaile není dostatečnou motivací, kvůli ní na trénink každý den nepůjdete. Musíte sport milovat.
Vy jste taky řekla, že byste svým vítězství chtěla inspirovat co nejvíc dětí. Co byste jim, popřípadě jejich rodičům vzkázala? Rozhoduje ve vrcholovém sportu talent, píle, nadšení, nebo i finanční zázemí?
Já bych řekla, že je potřeba od každého trochu, ale píle je asi rozhodující. Pokud tomu nebudete chtít dát všechno, talent to nezachrání. Neřekla bych, že jsem jako malá svými schopnostmi nějak extra vyčnívala, později jsem ale určitě vybočovala svojí soutěživostí a odhodláním.
Dětem bych vzkázala, aby si šly za tím, co si přejí a co je baví, ať už je to cokoli. Pokud je to sport, je důležité, aby ho milovaly a chtěly být v něm nejlepší. Samotná olympijská medaile není dostatečnou motivací, kvůli ní na trénink každý den nepůjdete. A samozřejmě sport nemusíte dělat na vrcholové úrovni. V životě je dobré mít zálibu, kde potkáte kamarády a vyčistíte si hlavu.
Cesta ke zlaté medaili byla dlážděná i mnoha pády a zraněními. Jaké šrámy na vašem těle snowboard zanechal?
Nejhorší byla operace kyčle. Předtím jsem měla nějaké bolístky jako zlomené zápěstí, přetrhané vazy v kotníku nebo utržený hamstring, ale oproti kyčli mi to zpětně připadá jako procházka růžovou zahradou. V roce 2024 jsem spadla na snowboardu a poškodila si chrupavku kyčelního kloubu, což si vyžádalo náročnou operaci. Měsíc jsem musela jen ležet, další měsíc jsem to rozcházela s berlemi a následující tři měsíce zabraly rehabilitace. I tak byl návrat na prkno trochu uspíšený a kyčel se občas ozve.
Od operace kyčle taky pletete čepice, a dokonce jsem se dozvěděla, že jste projektovala i několik dopravních staveb. Je to váš plán B? Teď samozřejmě myslím stavby, ne čepice…
Plánem B bych to nenazývala, protože ten mají jen lidi, kteří nevěří plánu A. Po skončení kariéry bych se ale projektování dopravních staveb ráda věnovala. Znám jednu ženu, která jezdí světové poháry i v padesáti, ale ta je opravdu výjimkou. Až založím rodinu, raději bych se věnovala jiné práci. Závodnic s dětmi potkávám taky velmi málo.
Rozhovor vznikl pro časopis Žena a život.