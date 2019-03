Zuzana Kubíčková dala nahlédnout do intimního světa dívčí internátní školy

Dívka hrající na piano, slečny natažené na posteli s knihou v ruce nebo spoře oděná děvčata, která se navzájem češou v koupelně. Všechny oblečeny v jemných a něžných modelech, které působí snovým dojmem. To byla „přehlídka“ Pop návrhářky Zuzany Kubíčkové, se kterou se představila na jarním Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku.

Intimní prostředí prezidentského apartmá luxusního hotelu Four Seasons bylo jako stvořené pro okouzlující výjevy vnitřního dívčí světa, který má na první pohled kontrastovat s přísnou výchovou v internátní škole.

„Každou sezonu hledáme novou formu, jak oděvy prezentovat, a letos jsme dostali nabídku spojit se s Four Seasons. Protože jde o několika pokojové apartmá, rozmístili jsme modelky a vytvořili příběh. Takový jakoby zastavený čas, kdy diváci procházejí kolem. V zásadě jde o dívčí internátní školu, která je na výletě a chystá se na večer,“ vysvětluje návrhářka.

Vedle 17 outfitů, které měly modelky na sobě, se na „scéně“ objevilo dvacet modelů visících na ramínkách nebo různě zakomponovaných do prostoru. Všechny navazovaly na loňskou kolekci s názvem Pop. Ta odkazovala k základním a populárním kouskům, které by měla mít v šatníku každá žena. Jsou to například malé černé pouzdrové šaty, cigaretové kalhoty či trenčkot. Její aktuální pokračování pak vedle průsvitných topů nabízí i plisové sukně nebo sako.

„Před rokem jsme začali černobílými kombinacemi, což jsou úplné základy barev i střihů. Jsou to pouzdrové šaty, pouzdrové sukně, trenčkoty, takové ty jednoduché věci, který každý nosí a měl by mít v šatníku. Letos jsme pokročili dál směrem k tvorbě, které se většinou věnuji, takže siluety jsou uvolněnější, materiály jsou lehčí, průsvitnější, barvy jsou stále neutrální, pudrové, pořád se však držíme té klasické siluety. Jen jsme více začali pracovat s barvami a se strukturami látek,“ popisuje Zuzana Kubíčková.

A dodává, že kolekce je vlastně z velké části dílem jejích stálých klientek. „S některými pracuji několik let a za tu dobu se vygenerovaly některé střihy, které jsou nesmrtelné a mají šanci na delší život, nikoliv sezonnost.“ Některé kousky se pak dají přirozeně najít i v šatníku návrhářky. Aktuálně je její oblíbený například trenčkot, který je ideální pro toto období mezi koncem zimy a úplným jarem.

„Trendy sleduji, i když ne úplně poctivě. Nemohu říci, že bych se jimi úplně řídila. Myslím, že vzhledem k tomu, jakou tvorbu děláme a v jakém množství, to není nutné. Spíše se řídím svou vizí.“



Návrhářka Zuzana Kubíčková je na české módní scéně zjevením. Přesněji hodně snové zjevení. Její modely jsou něžné a jemné a občas se zdá, že jsou spíše pro víly, než pro obyčejné ženské bytosti. Vynikají precizními střihy, velmi kvalitními materiály jako je hedvábí, krajka, satén nebo vlna, a perfektním ušitím. Právě proto si návrhářka na nedostatek klientek nemůže stěžovat. A zdaleka nejde pouze o krasavice ze světa showbyznysu, ale i „obyčejné“ ženy, které milují módu.

„Určitě se změnil přístup k české módě jako takové od dob, kdy jsem začínala. Je tu spousta návrhářů, kteří jsou velmi šikovní a schopní a zároveň, což je důležité, jsou to i klienti. Český zákazník už se začíná zajímat o to, co nosí a nejde všem jen o rychlý nákup, ale i o to, aby ten šatník nějakou dobu vydržel. Toho si velmi cením,“ hodnotí návrhářka a mimo jiné i majitelka titulu Módní designér roku 2011, ocenění udělované Akademií designu České republiky (Czech Grand Design).

Klienti oceňují nejen vysokou kvalitu zpracování oblečení, ale i přístup návrhářky, která dokáže splnit téměř jakýkoliv náročný požadavek. Přestože se věnuje převážně zakázkové tvorbě a má vlastní showroom, s kolekcí Pop se vydala i do obchodního domu nebo kavárny. Formou pop-up storu (obchodu otevřeného pouze na přechodnou dobu - pozn. red.) prezentovala svoji tvorbu.

„Myslím, že je těžší a těžší se na tuzemské půdě prosadit. Pokud se člověk chce dále rozvíjet, neměl by nic považovat za skončenou cestu. Podle mě je nutná trpělivost, pracovitost a mít kolem sebe lidi, se kterými se dobře spolupracuje a na které se můžete spolehnout. Řekla bych, že je to úplně stejné jako v jakémkoliv jiném řemesle.“