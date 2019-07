Prezidentka Čaputová by mohla být módní ikonou, ukázala návštěva Francie

Styl Zuzany Čaputové by se dal snadno popsat třemi slovy: jednoduchý, elegantní a nadčasový. Zatímco v době před prezidentskou kandidaturou byly její outfity možná až příliš černé a fádní, nyní hýří všemi barvami. Nejčastěji sází na monochromatické variace v sytých odstínech červené, růžové a fialové, ale i zelené a modré, které skvěle korespondují s její vůdčí pozicí a podtrhují hezké rysy i postavu. Právě barvy jsou prezidentčiným módním podpisem. Jejich pomocí se totiž dokáže odpoutat od někdy nudného formálního stylu.



Sází na zajímavé detaily

Čaputová sama přiznala, že na vzezření si dává obzvláště záležet. Dobře chápe, že státník - nejen ženského pohlaví - by měl reprezentovat svou zemi, s čímž je bohužel či bohudík móda úzce provázaná.

S výběrem oblečení pro formální příležitosti jí proto pomáhá profesionální stylistka, v běžném provozu však prezidentka podle svých vlastních slov neopovrhne ani radou svých dvou dospívajících dcer.

Na veřejnosti se Čaputová většinou objevuje v pouzdrových šatech, příležitostně doplněných elegantním sakem či kabátkem. Oblíbila si hlavně tříčtvrteční rukávy a zajímavé střihové prvky. Téměř legendárním se stal sytě nachový kabát s rozšířenými rukávy, který oblékla k volbě prezidenta, nebo inaugurační šaty od slovenského návrháře Borise Janečky se zajímavě řešeným výstřihem. Jednoduché linie, žádné vzory a kvalitní materiály, to jsou prvky, které v šatníku prezidentky hrají prim.

Proměna ve státnici

Při proměně Čaputové ve státnici velkého formátu bylo také třeba klást důraz na detail, který by korespondoval s tradicemi navštívených zemí. Všeobecné chvály se dočkaly její outfity při návštěvě Maďarska nebo České republiky. Při setkání s maďarským prezidentem Jánosem Áderem oblékla sako zdobené ve stylu dolmanu, uniformy uherských husarů, v Česku se objevila s broží ve tvaru lipového listu, čímž vzdala hold našemu národnímu symbolu. Již zmíněný nachový kabát, ve kterém se objevila u voleb, zase zdobil vyšívaný lem odkazující na tradiční slovenské folklórní motivy.

Prezidentka těmito zdánlivými drobnostmi dokazuje, že si je vědoma tradic a historie jednotlivých států. Sympatie si získává také tím, že preferuje kreace domácích módních návrhářů a různé designové kousky slovenské tvorby.

Elegantní Francouzka

S nadsázkou by se dala paní prezidentka označit za módního chameleona. Když se tento týden objevila ve Francii po boku prezidenta Macrona s novým krátkým sestřihem a v tmavomodrých šatech s efektním detailem bílého límce, kdekdo by si ji spletl s elegantní Francouzkou, možná v ní i viděl slavnou francouzskou herečku Catherine Deneuve.

Na trenčínském festivalu Pohoda zase okouzlila nápaditým outfitem složeným z lehkých bílých zavinovacích šatů a ležérních bílých tenisek. Občas však na její hlavu padají i výtky. Nejčastěji bývá kritizována za mačkavé materiály. Pro Čaputovou je móda sice důležitá, nijak jí však nepodléhá a kritikou si vrásky nepřidělává.

„Objektivně, ženy v politice to mají náročnější. Jsme velmi hodnocené z hlediska toho, jaké máme vlasy, jaké máme šaty, případně zda se pomačkaly cestou za deset minut v autě. Je to jiný předmět zájmů než u mužů, trochu mám pocit, že se to přeceňuje,“ nechala se slyšet.

Co říkají návrhářky

S konzervativním, ale nápaditým stylem Čaputové se dokážou ztotožnit i tisíce slovenských i zahraničních žen, což jí také jistě přidává na popularitě. Chválou nešetří ani módní návrhářka Tatiana Kovaříková.

„Paní prezidentka je podle mého názoru vzorem ženství a elegance a mnohé ženy by si z ní mohly vzít příklad. Líbí se mi, jak svou elegancí okouzluje všechny kolem sebe. Je vidět, že něžnost a ženskost lze vyjádřit oblečením. Moc jí fandím.“

Také Beata Rajská vidí v prezidentčině oblékání pozitiva. „Právě se chystám napsat osobní sdělení týmu paní prezidentky, které neskutečně držím pěsti a moc ji Slovákům závidím. Paní prezidentka - jak hezké je jí tak říkat - má stylově skvěle nakročeno, o čem svědčil outfit při návštěvě Francie či při inauguraci.“

Beata Rajská však nepopírá, že je stále co zlepšovat. „Zároveň u ní vidím většinou řemeslné chybičky, které je potřeba odstranit. Vážím si však toho, že paní prezidentka Čaputová preferuje slovenskou módní scénu, slovenské návrháře a je skutečně potřeba jen to dotáhnout. Dáma jako ona je schopna odprezentovat politiku, svoje názory i módní styl,“ usmívá se Rajská.

