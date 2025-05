Již brzy definitivně překročím hranici čtyřicítky, a tak se pravidelně zamýšlím nad tím, jestli ještě mohu vynést plavky, ve kterých jsem na střední absolvovala povinné plavání. Tehdy jsem se styděla za ženské tvary a velké poprsí a toužila mít postavu předpubertálního chlapce – takové modelky v té době vládly titulkám i přehlídkám. Stud mě neopouštěl ani po narození dětí a oblékala jsem se do tak zahalených plážových šatů, že bych v nich mohla jít z pláže rovnou do divadla. Odhalená jsem se zkrátka necítila bezpečně. Zahalená ovšem ještě nebezpečněji, vzhledem ke společenské nevoli vůči všemu, co připomínalo burkiny.

Trendy pro rok 2025: Návrat modernismu! Avantgarda a čisté linie se do módy vrací pravidelně, letos tak vsaďte na: proužky a puntíky

geometrické tvary

asymetrické střihy Nebo na nesmrtelné květinové vzory!

Naopak na prahu čtyřicítky se cítím sebevědomější a krásnější než kdy předtím. Oceňuji sílu svého těla, které dalo život dvěma dětem a za ledacos mu vděčím. Pečuji o něj, protože si uvědomuji, že není nezranitelné ani nesmrtelné. Místo abych nedokonalosti svého těla schovávala, důkladně si vybírám oblečení, které naopak podtrhne to, co je na něm krásné a dokonalé.

V roce 2025 se vyplatí sázka na proužky nebo puntíky.

Svislý pruh má tu schopnost, že siluetu opticky zúží a přidá centimetry do výšky. Základní barvy a jednoduché vzory nikdy nevyjdou z módy. Rafinované proužky v kombinaci s páskem jsou nestárnoucí hvězdou. Trendy pro rok 2025 se nesou v duchu geometrických tvarů.

Jak vybrat ty správné plavky?

Ve výběru spočívá podstata i kouzlo elegantního spodního prádla i plavek pro ženy po čtyřicítce. V čem by měl spočívat? Dát tělu to, co si zaslouží. Nenutit ho být mladší, než je, ani ho nedělat starší.

Vyberte si střih, ve kterém se budete cítit dobře a volnost duše povede i k nenucené eleganci na povrchu. Stejně jako v oblékání, i u plavek platí základní pravidlo: Nesnažte se vypadat mladší! Pokud se budete cítit uvolněně, budete působit přirozeněji. Po čem tedy sáhnout?

Čím jsem zralejší (výraz starší neuznávám) a rozšiřuju svou osobnost v duchovním i fyzickém měřítku, tím větší důraz v oblékání kladu na klasiku a základní barvy, které nikdy nevycházejí z módy napříč proměnlivými trendy. To mi umožňuje investovat čas i prostředky do výběru kvalitního oblečení, které vydrží delší dobu. Není další rok nemoderní, hned se nezničí, a protože je decentní, schová se pod ním i nějaké to kilo navíc.

Při výběru mimo jiné vždy zohledněte velikost poprsí.

I pro ženy plnějších tvarů se nabízí celá řada vkusných a slušivých modelů plavek. Nápaditě vypadají plavky s dlouhým rukávem, které ocení ženy, které jsou na pláži aktivní. Černá barva opticky zeštíhlí křivky, stejnou službu poskytne i tmavší odstín fialové, modré a zelené. Někdy i drobný detail stačí k tomu, aby plavky vypadaly neobyčejně leč vkusně.

Plavky pro plnoštíhlé a silné ženy

Promenáda v plavkách rozhodně není disciplína jenom pro modelky. Jakmile přijdu k bazénu, mám pocit, že se i na mě dívají stovky očí a přísná porota, která bude mou postavu hodnotit. Stále si musím opakovat, že žádná taková porota neexistuje, leda v mé vlastní hlavě. Abych ji umlčela, oblíbila jsem si v uplynulých letech hlavně tankiny. Tedy dvoudílné plavky, jejichž vrchní část je prodloužená a připomíná tílko. Jsou šik a tím, že neukazují zbytečně mnoho, nechávají prostor představivosti.

Tankiny jsou plavky, které poskytnou službu především plnoštíhlým ženám, jež potřebují zamaskovat střední část těla. Dlouhé tankiny s nastavitelnými ramínky a elastickým podprsním pásem. Tankiny jsou šik a tím, že neukazují zbytečně mnoho, nechávají prostor představivosti Správně zvolené tankiny zakryjí, co chcete schovat, a zdůrazní vaše přednosti.

Silnější postavě pak rozhodně víc svědčí jednodílné plavky. Pokud si potrpíte na bikiny, sáněte raději po modelech, kdy je možné koupit vrchní a spodní část zvlášť. S věkem se totiž i u štíhlých žen zvyšují disproporce, a je tedy lepší vybrat velikost, která vám bude stoprocentně padnout. Další nevýhodou plavek je, že odhalují i boky a stehna. Pokud s nimi nejste spokojena, možná vám plavkové šortky a sukýnky poskytnou větší diskrétnost. Spíše než bokové kalhotky a tanga budou postavu lépe rýsovat plavkové kalhotky s vyšším pasem.

Po letech, kdy jsme se museli smiřovat s nelichotivou módou nízce střižených svršků, se na výsluní už několikátou sezonu hřejí kousky s vysokým pasem, včetně bikinových kalhotek. Nejenže dokážou mnohé skrýt, toho krásného květinového vzoru je pak najednou také mnohem více.

Pro ženy s prostorově výraznějším pozadím jsou k dostání roztomilé plavky se všitou sukní, která vkusně zakryje problematické partie. Plavky se spodním dílem, který má vysoký pas, jsou pro každou postavu přínosem. Pokud nejste spokojena se svými stehny, nabízí se řešení v podobě plavkových sukýnek či šortek. Plavkové šortky nabízí šik způsob, jak skrýt problematické partie

Jak zakrýt větší bříško?

Principem plavek je, že jsou upnuté, aby ve vodě dobře přiléhaly a neodhalily jsme u hotelového bazénu ze své krásy příliš mnoho. S tím se bohužel nedá nic dělat. Nebo dá? Kromě klasického střihu máme dnes na výběr z řady modelů, které jsou diskrétní vůči nedokonalostem. V devadesátých letech začaly frčet plavky s řasením na přední straně, obávám se však, že tenhle trend od té doby trochu zestárl a dívky kolem čtyřicítky by se v něm mohly cítit jako mladé-staré. Řešením mohou být krátké plavkové šaty.

. Plavkové šaty Klasikou pro zakrytí bříška jsou jednodílné plavky. Plavky s řasením se v 90. letech staly populárním způsobem, jak zakrýt bříško.

Co je vhodné pro větší poprsí

Zatímco zmenšující podprsenky už jsou samozřejmostí ve většině prodejen dámského prádla, plavky, které by tuto funkci poskytovaly, jsou stále nedostatkovým zbožím. Případně jsou navržené pro sportovní účely, ale pak nemusí slušet plnější postavě. Na opalování na pláži není opora zase tak důležitá, ale jakmile chcete hrát volejbal, nejspíš se bez ní neobejdete. Poohlédněte se po plavkové podprsence s tvarujícím efektem, kterou můžete zkombinovat s vyššími kalhotkami. Sice za ni zaplatíte víc, ale pohodlí a dobrý pocit je rozhodující. To samé platí i pro menší poprsí. Podprsenka s push-up efektem vám pomůže cítit se sebevědomě.

Volány a kanýrky jsou ideální volbou pro ženy s větším, ale i menším poprsím. Velká ňadra potlačí, drobnému dekoltu přidají na objemu.

Chcete opticky vylepšit postavu? Pak by vám neměly chybět tvarující plavky, které dokáží s postavou učiněné zázraky. Pokud se chcete na pláži věnovat i sportovním aktivitám, poohlédněte se po plavkách s tvarujícím vrchním dílem Stahovací plavky nemusí slušet každé postavě. Lehce vyztužená opora zajistí plnost poprsí a pozvedne ňadra. Řasený efekt ve střední části plavek podlaží větší bříško.

Které plavky zeštíhlují?

Postavě nejlépe lichotí vzor se svislými pruhy nebo monokiny, které se velmi vkusně pohybují mezi jedno a dvoudílnými plavkami. Horní a spodní díl je u nich v přední části spojen, případně doplněn krajkou nebo kovovými doplňky.

Jednodílné plavky s průřezy líbivě zdůrazní ženské křivky.

Nedívejte se na figuríny!

Módní řetězce i eshopy nabízejí velkou řadu návrhů podle nejnovějších trendů. Málokterá skutečná žena má však pevnost tvarů figuríny a například plavky se zapínáním za krkem, špagetovými ramínky nebo bez ramínek obvykle neposkytují dostatečnou oporu a mohou si je dovolit hlavně mladší ženy s menším a pevnějším poprsím.