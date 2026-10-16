Jste maminkou tří malých holčiček. Vždy jste měla ve svém životě představu velké rodiny?
Já sama pocházím ze tří sourozenců, ale máme mezi sebou rozdíl deset let. Takže já jsem si přála děti, ale věkově k sobě blíž. A také jsem nechtěla tolik otálet, protože mně je dvaatřicet let a můj muž je o šestnáct let starší. Dělala jsem si srandu, že se hodně lidí rozvádí a já bych ráda měla všechny tři děti co nejdřív a s jedním tatínkem.
Vidíte v tom větším věkovém rozdílu mezi vámi nějaké plusy a mínusy?
Určitě už je někde jinde než muži mého věku. Ale zase vidím, že ty tři malé děti nedává tolik, jako by je asi dávali mladší muži. Není to ten typ tatínka, co by si šel s dětmi třeba zakopat s míčem. To nedělá. Ale já bych neměnila, jsem spokojená. Máme oba trochu jiný režim, manžel pětadvacet let podnikal a měl noční klub, takže má trochu přetočený rytmus. Ale zase máme výhodu, že už si odžil své a teď se chce co nejvíc soustředit na rodinu a být s námi. Byť stále platí fakt, že devadesát procent věcí je na mamince dětí a těch zbylých deset na tatínkovi. (smích) Ale jak to tak poslouchám, tak je to realita většiny rodin.
To se zdá, že jste si pak na natáčení Zrádců jela vyloženě odpočinout!
Já jsem se na to hrozně těšila. V tu dobu bylo nejmladší dceři jedenáct měsíců, já jsem ji ještě kojila, takže jsem pak na hrad odjížděla s odsávačkou mléka. A nebyla jsem jediná, byly jsme tam s odsávačkou dvě holky. Já jsem ale moc dobře věděla, že účast v téhle reality show bude dobrá pro všechny členy rodiny. Věděla jsem, že to holčičky zvládnou, že já potřebuji svůj prostor, a že bude dobré, když budou víc s tatínkem. A samozřejmě k sobě mnohem víc přilnuli, takže jsem z toho pak měla radost.
Myslím, že kdybych do toho projektu nešla, měla bych už nějaké vyhoření. Opravdu jsem potřebovala na chvíli změnit režim. Byla jsem s dětmi několik let doma, stále stejná rutina, málo spánku. Navíc nemáme žádné babičky nebo dědečky na hlídání, takže je ve Finsku vlastně všechno na mně. Už jen létání na castingy nám jako rodině i jako partnerům velmi pomohlo. Stojím si za tím, že každá máma potřebuje nějaký den pro sebe.
Bylo to poprvé, co jste takto někam vyrazila?
Vlastně ano, na delší dobu. A i pro manžela to bylo poprvé, kdy se o holky kompletně staral sám.
Kdy jste si vlastně poprvé řekla, že byste zkusila reality show?
Já jsem celkově milovník reality show. Ráda se na ně dívám a už delší dobu jsem si říkala, že jsem vlastně perfektní adept na takovou show. Já Podvědomě jsem tušila, že jednou v nějaké show budu. Celý život jsem si to nevědomky manifestovala. Přemýšlela jsem dokonce nad přihlášením do show, kde se jede na pustý ostrov. Ale moji přátelé správně podotýkali, že já jsem spíš hotelový typ. No a pak jsem před lety viděla koncept Zrádců a říkala si, že je to přesně ten typ show, který bych chtěla zkusit. Pak tedy ještě přišlo na řadu miminko, takže jsem si vlastně pěkně počkala na třetí řadu a vyšlo to!
Takže jste si po třetím porodu řekla, že do toho půjdete?
Já chodím s manželem na párové terapie, kde mi psycholožka už mnohokrát opakovala, že bych si měla najít nějaký svůj koníček sama pro sebe. Něco, čemu se budu věnovat jen já, bude to moje. A těžko se chodí do fitka, běhat. Jako máma už prostě nemáte tu energii ještě někde něco takového dělat. Takže myslím, že ze mě má paní psycholožka nakonec radost, protože jsem si našla něco, co je jen pro mě a baví mě to.
Už předtím jsem jí řekla, že mám ráda reality shows, takže to do sebe hezky zapadlo. Byla jsem doma, otevřela jsem prohlížeč a s miminkem žužlajícím mi nohu jsem poslala přihlášku do Zrádců!
Takže jste se vůbec nepřipravovala na medailonek, který jste měla v přihlášce poslat?
Bylo to velmi spontánní a až později jsem se vlastně dozvěděla, že jsem splnila vše, co oni hledají. Úplně nevědomky.
Jsou pro vás Zrádci největším životním dobrodružstvím?
Je těžké to tak pojmenovat, protože ono už je dobrodružství i to, že žiji s rodinou v úplně jiné zemi. Ale mohu za sebe říct, že jsem na sebe pyšná. Protože když mi lidé říkali, že jsem dobrá, že studuji v zahraničí a zůstávám tam, zakládám rodinu, tak jsem nikdy ten pocit neměla. Ale teď jsem pyšná na to, že jsem se tak rozhodla. Kdybych to všechno ale měla zhodnotit, tak můj život je celkově docela velká jízda a dobrodružství a Zrádci do mého života teď patří.
Pouštěla jste si před nástupem do show předchozí řady Zrádců?
Ne že bych nad tím seděla a podrobně koukala na strategie. To ne. Ale samozřejmě jsem se dost inspirovala i ze zahraničních show. Ale s ohledem na to, jaký život jsem žila a žiji, že mám tři malé děti, bydlím ve Finsku, tak já myslím, že jsem na tu show byla dost dobře připravená!
Brala jste to jako hereckou roli?
Já jsem tam šla sama za sebe. S ohledem na to, že je ta hra dost náročná sama o sobě, chtěla jsem to být já. Autentická. Můj cíl byl využít své silné stránky a nějak se neztrácet v přetvářce a ve lžích. Zbytečně by mě to vysilovalo.
Jak se vám během show spalo?
No, vzhledem k tomu, že toho doma s dětmi moc nenaspím, tak jsem se ve Zrádcích vyspala opravdu dobře. Lehla jsem si a nechtěla jsem se nechat ovlivňovat nějakými strachy nebo nervozitou z věcí, které stejně neovlivním. Ráno jsem bývala nervózní, bylo mi trochu špatně od žaludku, takže jsem toho moc nesnědla, ale noci jsem si užila.
Co pro vás byla největší výzva?
Nevím, jestli to mohu nazvat výzvou, ale určitě pro mě bylo nejtěžší to čekání. Nedošlo mi, že v televizi už je sestříhaná show, že to tam vypadá, jako by vše probíhalo za sebou a rychle. Ale v realitě je to jiné, čekáte, nemá to takový spád. A to pro mě bylo nejtěžší, to jsem trochu podcenila.
Co vám to dalo?
Rozhodně splněný sen. A dalo mi to i mnohem víc času s rodinou v Čechách. Užíváme si, že čas plyne úplně jinak, není to ta zaběhnutá rutina, ale je to dobrodružství pro všechny. A také mi to dalo do života spoustu skvělých nových lidí. Z mnoha z nich se stali moji přátelé.
Když jste si vyzkoušela něco úplně jiného, nemáte v plánu teď ten život ještě nějak překopat?
Já jsem otevřená novým výzvám i nabídkám. Ale mám tři holčičky, které bych dál chtěla vychovávat ve Finsku. Žijeme asi pět set kilometrů od Helsinek, kde život plyne úplně jinak. Je to tam tolik jiné než tady v Česku! A vyhovuje nám to. Nedovedu si představit, že bychom se vrátili do Česka, byli tu dlouhodobě a měla bych tu vychovávat děti.
Výchova ve Finsku je dost odlišná a já se někdy nestačím divit, co vidím tady na ulici. Ten způsob výchovy mi blízký není. Ačkoli holčičky jsou teď v Českých Budějovicích v soukromé školce, kterou si strašně vychvalují. Ale hlavním důvodem je, že nemusí chodit spát po obědě.
V čem je to ve Finsku tolik odlišné?
Řekla bych, že ve všem. Ale kdybych měla zmínit jen třeba školku, tak tady jsem byla zavalena dokumenty a papíry, které bylo třeba vyplnit, ve Finsku jsou všechny ty instituce propojené. Nemusíte nic řešit, je to o dost jednodušší. Řekla bych, že jsou v tomto směru dost napřed. A cokoli ve Finsku potřebujete udělat, vyřešíte pár kliknutími.
Máme vyšší daně, ale je vidět, kam ty peníze jdou. Prostě to funguje. Ale zase je tam třeba běžné, že je maminka deset měsíců na mateřské a pak už se vrací do práce. Nicméně školky tam nejsou klasické jako u nás s velkým počtem dětí, jsou to rodinné školky, kde jsou třeba tři děti, mají domácí stravu. Hodně se tam myslí na děti, věci jsou zařízené tak, aby to bylo pro dítě co nejvíc přínosné.
Zarazilo vás tady ještě něco?
Pozastavila jsem se nad tím, že mají dětičky tady v Česku už ve školce svá jména napsána tiskacím i psacím písmem. Aby se už od mala to jméno psacím písmem učily. Ale ve Finsku nikdo neřeší nějaké psací písmo, nikdo neřeší, jestli to je napsané křivě nebo nějak, hlavní je, že to dítě psát umí. Dává se tam důraz na jiné a podle mě mnohem podstatnější věci. Paní učitelky říkají, že je to písmo dobré pro grafomotoriku. Ale tu se dítě naučí i jiným způsobem. Moje děti vůbec nemají telefony, tablety, televizi. Ale jsou zvyklé si hrát, zabavit se, hodně si malují. I to je rozvíjí.
Vnímají děti, že je v Česku tepleji než ve Finsku?
Jsou nadšené! Já tedy tolik ne. Já mám zimu ráda. Ale děti jsou nadšené. Mně je samozřejmě příjemnější, že je nemusím balit do několika vrstev, takže je to pohodlnější. A já si užívám, že je tady v noci tma. Protože u nás i přes zatemnění oken nějak stále vnímám, že je světlo venku i v noci a myslím, že nemám tak kvalitní spánek, jako když jsem někde, kde opravdu v noci tma je.
Jaké to bylo, když jste do Finska přijela poprvé?
Pamatuji si to jako včera. Bylo to před dvanácti lety a dva týdny tam nepřetržitě pršelo. Ale ne nějaký deštík, ale opravdu provazy deště od rána do večera. A to takové, že pokud jste neměli gumáky až k pasu a komplet nepromokavé oblečení, byli jste během chvilky promočení na kost. Ale neodradilo mě to! Už mám vypozorované, že nejhorší je tam listopad. To je opravdu velmi nevlídné počasí a většina lidí tam odlétá na dovolenou někam do tepla.
Když se vrátíme ke Zrádcům, přemýšlela jste, co byste udělala, kdybyste vyhrála?
Já jsem do toho nešla s tím, že chci vyhrát, že si chci domů odnést milion korun. Takže jsem ani nepřemýšlela nad tím, co bych s tím milionem udělala. Pro mě je výhra už to, že jsem se tam dostala. To je výhra a splněný sen. Cokoli dalšího je krásný bonus.
Objevili se už nějací hejtři?
Kdykoli si něco takového vyslechnu, přečtu, tak je to pro mě úsměvné. Protože já znám svou hodnotu, vím, jaký jsem doopravdy člověk a přijde mi, že je to vlastně spíš problém toho člověka, který něco takového říká. Ale naštěstí se zatím nenašlo moc lidí, kteří by měli potřebu něco negativně komentovat. Někdo říkal, že mám hrozný hlas, že se to nedá poslouchat. A s tím souhlasím. (smích)
Máte nějaký vzkaz?
Já bych asi ráda zmínila, že je fajn, když do té hry jde člověk už trochu vyspělejší, co si v životě něco odžil. Nedovedu si sama představit, že bych tam šla v době, kdy jsem třeba ještě neměla děti. Naučily mě velké trpělivosti, tomu, že já nejsem na prvním místě, naučily mě dělat kompromisy. A mám díky nim určitý nadhled.
Měla jste před nástupem do show z něčeho strach?
Bála jsem se, že se na mě budou hráči dívat skrz prsty, že jsem opustila tři děti a jela jsem si zasoutěžit. Ale ulevilo se mi hned poté, co jsem opustila kontejner a nasedla do auta, protože vedle mě seděla Majda, která mi hned řekla, že má tři děti. A celkově jsem se trochu bála odsouzení za to, že jsem si dovolila odjet, když jsem měla jedenáctiměsíční holčičku. Protože tady v Čechách to lidé stále dost řeší, je to velké téma. Když se sebere tatínek a někam jede, nikdo to nekomentuje, ale jakmile se pro něco takového rozhodne máma, je v očích většiny jako ta špatná sobecká matka. Byla bych moc ráda, kdyby se to tak už neřešilo.
Měla jste podporu v rodině?
Moc mě podporovaly moje kamarádky, fandily mi. Můj muž samozřejmě také. Měla jsem opravdu štěstí, že podpory blízkých se mi dostávalo. Takže jsem si to mohla opravdu užívat přesně tak, jak jsem si vysnila.