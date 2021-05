Nemilosrdné pracovní videohovory. Proč si na kameře připadají lidé oškliví

Vypadám divně. Jsem jako sysel. Přece není možné, že mám tak povislé tváře. Jak to, že jsem si toho nikdy nevšiml? Ty jo, kolega tedy pořádně zestárl. Vždyť se mi vždycky líbil. Co se to s ním stalo? Mám křivý nos! Dnes jsem se mimořádně povedla. Raději to rychle vypnu, než se připojí ostatní, a budu předstírat, že mi nefunguje wi-fi.

Až 85 procent lidí, kteří nyní přicházejí za plastickými chirurgy či dermatology, je nespokojeno se svým vzhledem na základě toho, že si všimli určitých nedostatků či vad při videokonferencích.