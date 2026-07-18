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Co dávali do zmrzliny staří Řekové? 15 faktů o zmrzlině, které vás překvapí

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Ilustrační snímek La glace la plus ch&#232;re du monde &#224; plus de 6 000 euros la portion a... Lidé, kteří se živí testováním chuti zmrzliny (jako hlavní ochutnávač značky... Ilustrační snímek Smetanová čokoládová zmrzlina Ilustrační snímek Česneková zmrzlina Plující lednička. Obří loď ukrytá pod zkratkou BRL (Barge, Refrigerated,... Na Havaji a v dalších tropických oblastech roste strom Inga edulis, kterému se... Vánoční zmrzlinové sendviče + stepy Duhový ovocný nanuk Med si můžete přidat do čaje, ale taky do domácí pleťové masky.
V sobotu 18. července slavíme mezinárodní den zmrzliny. Která příchuť vznikla dřív? Kde vzali američtí námořníci v roce 1945 svou oblíbenou ledovou pochoutku? A proč vás po snědení pár kopečků bolí hlava? Přečtěte si nejzajímavější fakta o oblíbené dobrotě, kterou se rádi zchladíme v horkých letních dnech.

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