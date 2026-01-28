Z muže ženou a naopak. Rodina dítěti tajila pravdu o jeho skutečném pohlaví

Padesátiletý Jim Ambrose z USA byl vychováván jako dívka. Nosil šaty, maminka mu česala dlouhé vlasy, hrál si s panenkami. Vždy byl divočejší a nechápal, že se spíš cítí jako kluk. Pravdu zjistil až poté, co dosáhl plnoletosti. A byla šokující.
Jim Ambrose | foto: InstagramProfimedia.cz

Zjistil, že se narodil jako intersexuál s chromozomy XY a že jako kojenec podstoupil lékařsky doporučenou operaci, aby jeho genitálie vypadaly žensky. Na vysoké škole nastal šok, který si bude pamatovat do konce života.

„Absolvoval jsem ještě jako žena kurz feministických studií a tam mi to začalo docházet,“ řekl v pořadu The Secret of Me na Channel 4.

„Měl jsme na výběr z několika knih, které jsem měl za semestr přečíst. Já si vybral jiné, než většina ostatních studentů. A nakonec jsme měli o knihách na hodině v kroužku přednést, co jsme si z četby odnesli. Pak jsem se začetl do knihy, kterou přečetl někdo jiný a najednou se mi začala točit hlava. Četl jsem a docházelo mi,že tady něco nesedí,“ pokračoval.

Začal si totiž číst příběhy kojenců, kteří se narodili s genitáliemi, které nespadaly do tabulek. Dívky měly větší klitoris a připomínaly spíš genitálie chlapce. Nebo se narodil chlapec, který nemá vyvinutý penis tolik jako ostatní chlapci a miminka pak prodělají operace.

„Rodiče a lékaři určují, co bude. Prostě se rozhodnou, že budete dívka a je to. V tu chvíli mi došlo, že by to mohl být můj případ, protože jsem neměl menstruaci a cítil jsem se celý život jako kluk, muž. Šel jsem za svým lékařem a vyžádal si svou dokumentaci. A pravdu jsem zjistil záhy,“ doplnil.

Plakal v autě a byl v šoku, nemohl pochopit, proč před ním rodiče něco takového tajili a učinili takové rozhodnutí. Když se narodil, měli za to, že dělají správnou věc. „Prožil jsem si tolik bolesti. Byl jsem šikanován. Myslel si, že jsem blázen, když se cítím být někým jiným. Měl jsem v hlavě tolik zmatku. A přitom jsem muž,“ pokračoval.

Byl se už také podívat na miminka, která se narodí s neurčitým pohlavím. Málokdo dokáže opravdu určit jen podle pohledu, zda je kojenec dívka nebo chlapec. „V roce 1976 se lékařský svět domníval, že tito pacienti musí být chirurgicky zkonstruováni tak, jak s největší pravděpodobností vypadají. A to se stalo i mně,“ podotkl.

Jak se přešívá pohlaví? Z kůže penisu, střeva, z předloktí i ze zad

Když mu bylo dvanáct let, vzala si ho ještě jako dívku matka k sobě do ložnice a sdělila mu, že bude muset brát hormony, aby mu narostla ňadra jako ostatním dívkám. Přesto ale nikdy nebude úplně jako ony, nebude se moct stát matkou. „Máma plakala a třásla se a já jsem ji objal. Řekl jsem, že je to v pořádku, že se nic nedělej. Kdybych jen měl tušení, jak je to všechno doopravdy. Nikdo se se mnou o celé pravdě nebavil,“ dodal pro Daily Mail.

Od devatenácti let ušel dlouhou cestu. Krátce po zjištění pravdy přestal brát ženské hormony a místo toho bere hormony mužské. Nechal si odstranit ňadra a také má za sebou operaci, která mu vytvarovala mužské přirození. Jako muž se cítí kompletní a nedovede si představit, jaký život by vedl, kdyby zůstal ženou.

