Žena živořila bez elektřiny, dnes je milionářkou

Dříve měla minimum peněz a někdy jí nestačily ani na jídlo, dnes vydělává měsíčně v přepočtu čtyři sta tisíc korun a je maximálně spokojená. Zbytečně neutrácí a na kontě už má miliony. Za úspěch žena vděčí jen sama sobě.

„Dlouho jsem byla spokojená, ale pak už jsem začala mít života bez moderních vymožeností dost. Roky jsem ani netušila, jak se zapne počítač. Byla jsem v tomto směru nepolíbená. Vše jsem se naučila sama. A jakmile jsem do tohoto světa pronikla, začalo mě to nesmírně bavit,“ uvedla osmačtyřicetiletá žena, která nyní žije ve Velké Británii.

Nejprve se rozhodla napsat knihu. Vybrala si téma celostní krásy a medicíny. To jí vydělalo peníze, za které si mohla koupit moderní techniku. Pak se rozhodla, že pronikne do světa počítačů. „Začínala jsem úplně od nuly. Ale chtěla jsem se naučit vše od tvoření webových stránek, přes stříhání videí a tak podobně. A k mému překvapení mi to šlo vážně dobře,“ pokračovala pro The Sun.

Chtěla změnu i kvůli rozpadu manželství. Se svým dnes již bývalým manželem se seznámila, když studovala vysokou školu. V té době už dávno bydlela ve stanu a později v karavanu a byla zvyklá na skromný život. Našla muže, který měl stejné smýšlení i priority, ale nakonec se ukázalo, že nedokáže být bez moderních vymožeností. Jejich vztah se rozpadl a ona uznala, že už i u ní je zřejmě čas na změnu.

„Začala jsem podnikat. Bylo to pro mě nové a jsem dnes ráda za to, že jsem se nenechala odradit. Myslím, že nikdy není pozdě začít s něčím novým. Pokud máte chuť něco změnit a něco se naučit, udělejte to. Nakonec zjistíte, že to bylo to nejlepší rozhodnutí,“ dodala.