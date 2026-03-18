Tehdy dvaadvacetiletá Hannah z USA měla dvě malé děti, žila spokojený život po boku manžela ve vysněném domě a nic nenasvědčovalo tomu, že by se v jejím životě mělo dít něco nečekaného. Přesto se tomu tak stalo a vyděsilo to všechny její blízké i osoby z okolí.
„Jednoho dne jsem se dceři nemohla dovolat. Neodpovídala mi ani na textové zprávy. Byla jsem velmi nervózní, protože to nebylo běžné. Navíc jsem věděla, že už se nějaký čas potýká se zdravotními problémy. Nakonec mi telefon vzala a skoro nemohla mluvit. Hned jsem se za ní rozjela se za ní domů a pak ji převezla do nemocnice, protože její stav byl očividně vážný,“ uvedla maminka ženy.
Když dceru přivezla do nemocnice, lékaři museli rychle jednat, protože Hannah kolabovala a stále nebylo jasné, co se děje. Když jí provedli několik základních testů, rentgen a další vyšetření, zjistili, že je její tělo plné olova. Měla střeva doslova zaplněná olovem a olovo se nacházelo i v jejích kostech a jinde po těle. „Nikdo nechápal, jak se to mohlo stát. Lékařům ale bylo ihned jasné to, že se do jejího těla olovo nedostalo během jedné nešťastné náhody. Musela ho přijímat dlouhodobě. Proto byla v tak hrozném stavu,“ podotkla matka ženy.
O všem byl ihned informován i její manžel. Ten ale za Hannah ani nepřišel do nemocnice a dál se nepídil po tom, jaký je skutečně stav jeho ženy. Později uvedl, že se nechtěl setkat s tchyní, se kterou měl dlouhodobě špatné vztahy. Už to tehdy bylo lékařům i policii podezřelé. Následné vyšetření ukázalo, že musela Hannah olovo přijímat pravděpodobně v doplňcích stravy, které jí její manžel Brian pravidelně večer dával několik let, aby jí bylo lépe a měla dostatek vitamínů i minerálů.
„Snažil se všechny přesvědčit, že jsem to byla já. Měl v plánu svést vinu na mě. Ale nakonec vyšla pravda na povrch,“ doplnila. Záhy se totiž ukázalo, že Brian si nechal jako chiropraktik obalit místnost s rentgenem olovem a dokonce si nechal vzorek olova dovézt domů. Podle vyšetřování policie bylo velmi snadné nadrtit olovo do kapslí s výživovými doplňky.
Navíc policie přišla na to, že Brian pár týdnů před hospitalizací Hannah řešil její pojistku. Kdyby zemřela, bylo by mu vyplaceno pět milionů dolarů. „Když jsem se dostala z nemocnice, požádala jsem o rozvod. Všechno mi najednou začalo docházet. Krátce na to byl Brian zadržen policií a zůstal ve vazbě. Soud se táhl, ale nakonec ho uznal vinným. Nevěřím ani jednomu dni našeho vztahu. Požádal mě o ruku pár týdnů po seznámení. Už na začátku se mě ptal na životní pojištění. Mělo mi to dojít. Pochybuji, že mě kdy miloval. A neodpustím mu to, že nyní už kvůli jeho jednání nemohu mít děti. Mé tělo je příliš poškozené. Brian je monstrum,“ uzavřela pro CBS News Hannah. Stále ještě nejsou rozvedeni, ale věří, že už se konečně dočká, až před sebou opět stanou před soudem v dubnu roku 2026.