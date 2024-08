Žena má tak obrovské svaly, že na ní praská oblečení

Jednatřicetiletá žena každý den dře ve fitku možná i víc než většina přítomných mužů. Má svaly, které by jí mohl závidět kdejaký vzpěrač a kulturista. Hlavně na svaly na svých stehnech je náležitě pyšná.

„Své svaly miluji, miluji i kulturistiku. Je to má láska, posedlost a vášeň. Také jsem však žena a miluji krásné oblečení a doplňky. Jen je těžké je sehnat. Džíny s úzkým pasem však s větším prostorem pro stehna téměř neseženete. Do některých se narvu a pak to praská ve švech,“ postěžovala si kulturistka.

Většinou tak nosí kraťasy, ve kterých problém s nohavicemi nemusí řešit. Lidé se jí často vysmívají, nazývají mužem a prostřednictvím anonymních účtů ji v soukromých zprávách urážejí. Na tento způsob šikany této moderní doby už si však zvykla a říká, že za vším je nespokojenost druhé strany a závist.

„Soustředím se hlavně na své cíle. Na soutěž Miss Olympia, kde budu moct ukázat, jak moc jsem poslední roky dřela. Mám jiný životní styl než většina, ale to neznamená, že je špatný. Každý máme svou komunitu, ve které se cítíme dobře,“ doplnila pro server Dailystar.