Na internetu je k dispozici spousta zaručených návodů, jak prostřednictvím make-upu vykouzlit dokonale zářivou pleť a které části obličeje se mají lesknout nejvíce, aby vynikly. Líčení samo však nestačí a je lepší ho podpořit především kvalitní péčí. Hydratovaná a dobře vyživovaná pokožka působí odpočatě, pružně, zářivě a už nepotřebuje žádné další úpravy ve Photoshopu!
Nejde o vrstvy, ale o harmonii
Trend zářivého „glow“ efektu ovládá sociální sítě i celou oblast péče o krásu a zdravou pleť. Profesionální fotky a videa mnohdy potřebují výraznější líčení, to však mimo displeje a monitory působí často přehnaně. Dobrá zpráva je, že dokonalý lesk nemusí znamenat plný make‑up ani složitou techniku.
Pokud je pleť dobře připravená, často stačí minimum. Pleť působí svěžeji už jen díky tomu, že je hladší, hydratovanější a na dotek komfortnější. „Kvalitní péče o pleť je základ, který make‑up jen podtrhne. Bez ní je to jako malovat na nepřipravené plátno,“ říká Hristina Georgievska, která patří mezi nejvyhledávanější make-up artistky v ČR i na Slovensku. Hristina dále doplňuje, že make‑up nesmí být o trendech nebo o vrstvách produktů, ale o rovnováze, hydrataci a světle.
„Glow“ není mastnota, ale zdravý lesk
Jaký je rozdíl mezi mastnou a dobře hydratovanou kůží, která se leskne přirozeně?
- Mastná nemusí znamenat hydratovaná. Typ pleti, který produkuje více kožního mazu a je náchylnější k ucpávání pórů, bývá naopak často citlivý s tendencí k dehydrataci.
- Zářivý jas vzniká u pokožky, která není suchá, ale naopak pružná a současně jemná. Díky tomu přirozeně odráží světlo a působí jasněji a leskleji i bez nápadného líčení.
Dekorativní kosmetika může lesk podpořit, ale není samospásná. Naopak nevhodně zvolená textura na dehydratované pleti může působit nepřirozeně a podporuje dojem, že pleť je ulepená a celkově unavená. Mastnější nebo smíšená pleť potřebuje lehkou, rychle vstřebatelnou texturu, která pleť sjednotí, ale nezatíží.
Jak rozjasnit obličej přirozenou cestou?
Pokožka, která stojí jako štít mezi námi a vnějším světem, si přitom nezaslouží jen vizuální trik, ale skutečnou pomoc. Přirozený jas pleti úzce souvisí se zdravou kožní bariérou. Ta představuje obrannou linii, která chrání před vlivy okolního světa, ať už jde o prach, UV záření, vítr nebo mráz. Pokud však kožní bariéra nefunguje správně, pleť rychle ztrácí komfort, může být napjatá, sušší a náchylnější k podráždění. Glow efekt tedy není jen vizuální trik, ale jeho nedostatek je pro nás i signálem, že něco není v pořádku.
Právě proto dnes v péči o pleť tolik rezonují přírodní produkty, které se nesoustředí jen na okamžitý efekt, ale i na dlouhodobý pocit pohodlí. Přitom rostliny obsahují stovky bioaktivních látek, které mohou mít na zdraví pokožky příznivý vliv. Například kombinace měsíčku, heřmánku, rozmarýnu a macešky podporuje regeneraci, zklidnění a přirozenou ochrannou funkci pokožky, a to zejména u suché a namáhané pleti.
Nejdůležitější je, že přírodní ingredience musí zůstat co nejméně upravené a zároveň musí splňovat vysoké nároky na stabilitu a dlouhodobou účinnost. Produkt pak intenzivně vyživuje suchou pokožku, posiluje kožní bariéru a pomáhá snižovat transepidermální ztrátu vody. Výsledkem je textura, která vytváří ochranný film, podporuje obnovu lipidové vrstvy, a přitom respektuje přirozené procesy pokožky.
Místo vrstev make-upu si nastavte denní rutinu
Jednou z nejčastějších chyb je snaha vytvořit lesk pomocí příliš mnoha vrstev. Výsledkem pak bývá spíš těžký finiš než zdravý jas. V praxi mnohem lépe funguje jednodušší přístup: dodat pleti hydrataci, uzamknout ji vhodným krémem a případně přidat lehké rozjasnění.
Jak si nastavit denní rutinu?
- Začněte lehkým hydratačním sérem, které by mělo být lehké, rychle vstřebatelné a určené k intenzivní hydrataci i podpoře kožní bariéry.
- Pro sušší místa nebo chvíle, kdy pokožka potřebuje větší komfort, lze sáhnout po klasickém vyživujícím krému pro každodenní použití, který poskytuje okamžitou hydrataci.
- Krém i sérum lze použít i jako podklad pod make‑up. Po nanesení se nechá chvíli vstřebat a teprve potom se nanáší make‑up, který se s krémem propojí a poté se lépe roztírá. Na pleti nejsou vidět oddělené vrstvy, ale působí jako jeden celek, který drží i pod ostrými světly.
- Kromě krémů jsou k dispozici i vyživující kapky, které je možné využít jako finální rozjasňovač, nebo smíchat s denním krémem a nanést na celý obličej.
Odborníci ze společnosti Weleda doporučují používat produkty Skin Food jako základ, který pleť vyhladí a přirozeně rozjasní ještě před líčením. Je vhodná především pro ženy i muže, kteří stojí o výživu a hydrataci, ale bez pocitu těžkých vrstev make-upu na pleti. Výsledný efekt pak není o tom, aby byla pleť viditelně „namalovaná“, ale aby na ní bylo vidět, že je celkově v dobré kondici.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Weleda.