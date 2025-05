Orylan se od čtrnácti let měnila absolutně k nepoznání. | foto: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz

Čtyřiadvacetiletá žena uvedla, že se jí lidé na ulici často posmívají nebo ji nazývají mimozemšťanem. Se svým vzhledem je ale natolik spokojená, že ji podobné pokřiky nevyvádějí z míry. „Je mi to už jedno. Naopak je mi vlastně příjemné, že si mě všímají. Je to důkaz, že jsem vidět, že jsem jedinečná,“ myslí si.

Lidé mají pocit, že si extrémní proměnou vzhledu kompenzuje něco, co jí chybělo v dětství. To ale vyvrací. Naopak uvedla, že její dětství bylo velmi spokojené a šťastné a ráda na něj vzpomíná. „Lidé si myslí, že jsem démon. Ve skutečnosti jsem věřící a celá moje rodina věří v boha. Vyrůstala jsem ve skvělé a milující rodině, která mě ve všem podporovala a vždy mě přijímala takovou, jakou jsem chtěla být. A za to jim patří velký dík,“ sdělila pro Dailymail.

Orylan má dvě mladší sestry, které ještě žijí s rodiči. Doufá, že nepůjdou v jejích stopách a zaměří se na studia. To jediné totiž dnes vnímá jako svou chybu. Neposlechla otce a rozhodla se studia vynechat. „Můj táta si moc přál, abych studovala. Měla jsem dobrý prospěch a myslím, že kdybych se opravdu na studia zaměřila, mohla jsem toho hodně dokázat. Doufám, že mé sestry budou studovat,“ doplnila.

Nyní se Orylan živí jako modelka a tanečnice a říká, že žije svůj sen. Přesto nechce nikomu nic ze svého života vnucovat. „Na sociálních sítích jsem populární, lidé mi píší, že jsem pro ně inspirace. Já bych jen chtěla říct, že by každý měl být sám sebou. Pokud cítí, že já jsem pro ně inspirace, tak je to moc fajn. Ale buďte prosím hlavně sami sebou,“ dodala.