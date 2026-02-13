Čtyřiatřicetiletá Sarah se živí jako realitní makléřka, ale jejím hlavním koníčkem je posilování a páka. Je bývalou osmnáctinásobnou šampionkou právě v páce a muži stále nechápou, kde se v ní bere tolik síly. A ačkoli už se tomuto sportu nevěnuje na sportovní úrovni, stále má takovou sílu, že s přehledem porazí jakéhokoli siláka, který se před ní postaví.
„Muži se někdy diví, když svléknu mikinu a ukážu svaly. Myslí si, že jsem jen obyčejná křehká blondýnka, která toho moc nezvládne a šla se do fitka hlavně fotit,“ smála se žena. Opak je ale pravdou.
Sílu měla už jako malá holka. A každým rokem na sobě ještě víc pracuje. Pro někoho je její svalnatá postava příliš a přirovnávají ji k mužům. Často slýchá, že je málo ženská a měla by pro to něco udělat. Ona sama ale má za to, že sexy může být i žena, která má svaly a je se sebou maximálně spokojená.
Sarah je ráda, že se v minulosti nikým nenechala odradit a šla si za svým cílem. „Držte se svého plánu, držte se vize, kterou máte. Zůstaňte jednotní a plňte si sny,“ vzkázala fanouškům na Instagramu. Sarah zkrátka není žádné „ořezávátko“. Uspěla i ve World Armwrestling League a pro zápasnice je velkou inspirací.
Ona sama měla v dětství za vzor mnohé muže i ženy, kteří se věnovali kulturistice a wrestlingu. Vzhlížela jako spousta jiných sportovců k Arnoldu Schwarzeneggerovi a jeho odhodlání a oddanosti.
„Pokud něco takového děláte, nemůžete na měsíc přestat. Byli byste opět na začátku. Tato disciplína vyžaduje pravidelnost. A to nejen v pohybu. Strava je základ. Myslím, že to není pro každého. Ale zároveň to rozhodně každý může zkusit,“ doplnila.