Na Instagramu sdílíte, jak lidem pomáháte s akné. Kolik dá taková proměna práce?
Je to různé. Někdy stačí holky správně nasměrovat, naučit je správnou skincare rutinu. A po pár týdnech už vidíme výsledky. To jsou případy, kdy jen špatně pečovaly o pleť. Jsou tu ale případy, kdy jen ta správná péče o pleť nestačí. Pak už trvá delší dobu, než se dostaneme do fáze, kdy akné zmizí. Často jsou na vině hormony, špatná strava, nějaké potravinové intolerance. Někdy přijdeme na zdánlivou banalitu. Jako je například nesnášenlivost pomerančů. Někdy to je detektivní práce, protože mi klienti často neřeknou přesně, co všechno konzumují, a dostáváme se k tomu postupně. Nejjednodušší je být upřímný hned na začátku. (smích)
Jaké potraviny ženám všeobecně dělají největší problémy v souvislosti s pletí?
Citrusové plody jsou poměrně časté. Pak se opakuje ještě intolerance na rajčata i různé ořechy. Často jsou to arašídy. Lidé si v poslední době oblíbili oříšková másla, která mohou být problémová. Pak je to lepek a laktóza.
Vaší péčí prošlo nespočet klientek. Co za tím akné bylo opravdu nejčastěji?
Hormony. Jednoznačně. Pak se pídíme po tom, jestli mají pravidelnou menstruaci, zda berou nějakou hormonální antikoncepci, v jaké fázi cyklu jsou. U ženy ty hormony hrají obrovskou roli a opravdu je tam spousta faktorů, na které je potřeba brát zřetel.
Má smysl učit už i malé holčičky, jak se starat o pleť? Měly by dělat něco, aby dejme tomu předešly problémům v budoucnu?
U malinkých holčiček bych doporučila jen naučit je tu rutinu, kdy si večer omyjí obličej vodou, utřou se do čistého ručníku a ráno to samé. Plus namazat lehkým krémem. Aby se naučily, že i pleť na obličeji vyžaduje nějakou péči. Nepotřebují žádnou speciální drahou kosmetiku. Stačí nějaký produkt s pantenolem, aloe vera. Hlavně nic vysušujícího, dráždivého. Ale doporučuji maminkám vybrat něco, co má dobré složení. Nekupovat první krém, na který narazím v obchodě.
Dřív se často dívkám s akné doporučovala čisticí tonika, která často obsahovala alkohol a dost vysušovala pleť. To asi nebude podle vás správná volba…
Ještě bych dokázala přimhouřit oko, kdyby to chtěla dívka použít na nějaký velký pupínek, když ho chce vyčistit, vysušit. Ale i v tomto případě se bez toho dá obejít. Opravdu alkohol extrémně vysušuje pokožku a poškozuje kožní bariéru, takže to není vhodné. Čím vysušenější je pokožka, tím víc mazu pak produkuje. Za mě to nedoporučuji.
Takže i dejme tomu nějaký náctiletý s horším akné rozhodně nemá sahat po takových zdánlivě zázračných produktech?
Je to opět o té jednoduché péči. Protože v tomto případě méně je někdy více. Složení většiny produktů proti akné je hrůza a aknózní pleti uškodí. A pokud má někdo opravdu těžký průběh akné s velkými vřídky a tvoří se mu i jizvičky, je to na lékaře. Tam už je pak na řadě opravdu odborná péče a případně někdy i medikace.
Vyplatí se v případě aknózní pleti i krevní testy právě na intolerance?
Někdy to mohou odhalit. A určitě tím člověk nic nezkazí. Ale u náctiletých jsou na vině ve většině případů stejně hormony. Setkávám se i s tím, že lidé konzumují příliš potravin s cukrem a i to je na pleti znát. Například nedoporučuji energetické nápoje ve větším množství. To samé pletí i u soli. Nesolit tolik.
Co takový mikrobiom?
Stav pleti napoví, jak jsou na tom naše střeva. Takže konzumace potravin, které v tomto směru pomohou, může pak také vést ke zlepšení stavu pleti. Je to komplexní záležitost a pleť bez akné opravdu není jen o koupi zázračného produktu.
Když k vám přijde klient s prosbou o pomoc, co řešíte jako první?
Hned zakazuji vysušovat pleť. A pak si projdeme, jaké produkty používají. Základ je opravdu jednoduchá rutina. Mít něco na vyčištění pleti, něco na dodání ceramidů v podobě séra a potom nějaký krém.
Často se v současnosti řeší SPF. Jaký na něj máte názor vy?
Bez SPF 50 nechodit ven! Mám přečteno tolik studií o důležitosti SPF, že bych bez krému s SPF už ven nešla a doporučuji to všem. A to už se nebavíme o kráse. Tady už jde o zdraví. Myslím, že všichni chceme být na světě co nejdéle. Takže pokud se nějak můžeme chránit před rakovinou kůže, dělejme to. A nenechme bez SPF děti. Ženy hodně mluví o SPF v make-upu. Myslí si, že jsou dostatečně chráněné. Ale tam je ve většině případů třeba dvacítka, která ve finále nepomůže.
Co mytí obličeje klasickým tuhým mýdlem?
Tak to mě vždy hodně děsí. To když někde vidím, tak to rozdýchávám. Protože opět většina tuhých mýdel je vyrobena, aby odmastila naše ruce. Ale my nepotřebujeme odmastit a extrémně vysušit obličej. Ale za mě například ráno vůbec není potřeba mýt obličej mýdlem. Někomu vyhovuje jen čistá voda, ale u někoho je zase potřeba obličej po noci vyčistit. Záleží na typu pleti. Kdo má akné, měl by pleť ráno vyčistit, pak nanést krém pro hydrataci a nezapomenout na SPF.
V péči o pleť jste ušla velký kus cesty a jsou za vámi příběhy lidí, kterým jste s akné pomohla. Jak ale vypadal začátek této vaší cesty?
Vždy jsem se zajímala o pleť, líčila jsem. Nebavilo mě ani tak líčení na svatby nebo podobné příležitosti, i když jsem to samozřejmě také dělala. Ale vyžívala jsem se ve speciálních efektech – jizvy, modřiny. A tehdy se mě stále víc lidí ptalo, co mají dělat s aknózní pletí, jak o pleť pečovat, jestli bych jim nějak neporadila.
A já jsem se zamýšlela nad tím, že by bylo fajn, aby víc žen vědělo, jak se o sebe má starat. A tehdy jsem se dala na dráhu skincare. Už to bude osm let. A od té doby jsem se dostala až k tvorbě vlastních produktů. Je pro mě důležité složení i koncentrace látek. Snažila jsem se to vymazlit do detailu. A jsem přesvědčená o tom, že když máte jen dobrý a kvalitní produkt, tak ve finále i ušetříte.
Líbí se mi, že na Instagramu ukazujete produkty z drogerie, které byste si právě kvůli složení sama nekoupila a nedoporučujete je. To se nevidí tak často. Influenceři často produkty naopak podporují, aniž by si o nich něco přečetli…
Já to říkám u mě na profilu na rovinu, chci být fér. Firmy asi radost nemají, ale mně nejde o peníze, chci pomoct lidem a ne jim prodat něco, co nepomůže. Většina produktů je navržená tak, aby si je lidé prostě koupili. Aby zaujaly na první pohled, byly cenově dostupné. Udělají krásný obal a napíší, že obsahuje vitamín C. Lidé to vidí, zaujme je to, koupí to a neřeší, že tam toho vitamínu C je tolik, že jim to v ničem nepomůže. Vlastně jen vyhodí peníze; mají pocit, že jim to pomáhá, ale efekt je nulový.
Populární jsou v současnosti i masky na obličej na jedno použití. Co na ně říkáte?
Rozhodně vás takové masky nespasí. Dejme tomu pomohou s opravdu krátkodobou hydratací pleti. Ale rozhodně vás nezbaví akné ani vrásek nebo pigmentových skvrn. Je potřeba zapojit i takový ten zdravý selský rozum a říct si, kdy opravdu jen vyhazuji peníze. Občas mě udivuje, co jsou lidé schopni dát na pleť. Viděla jsem i živé šneky, a to už mi tedy přišlo tak absurdní, že jsem nedokázala nebýt ironická a nad věcí.
Měl by každý chodit pravidelně na kosmetiku?
To si nemyslím. Pokud nemáte žádné problémy, pak nemusíte. Ale zase je to i relax. Takže záleží na prioritách člověka, co je mu příjemné. A pokud na kosmetiku jdete, předem si zjistěte, s jakou kosmetikou se v salonu pracuje, protože i to je velmi důležité.
Co vy a vymačkávání pupínků? Vymáčknout, nebo nechat?
Měla bych říct, že se nemačká. Ale osobně vím, že kdybych měla bílý pupínek na obličeji, tak bych si vzala papírové ubrousky a s čistýma rukama bych ten hnis vymáčkla. Černé tečky nevymačkávat.
Dívky často pupínky zakrývají make-upem. Je to dobrý nápad?
V dnešní době už je make-up na takové úrovni, že není třeba se toho bát. Takže pokud potřebujete pupínek zakrýt, udělejte to. Pokud se pak budete cítit lépe, určitě je to lepší varianta, než kdyby vám bylo nepříjemné s pupínky chodit na veřejnosti. Neublíží to. Nedoporučuji ale aplikovat make-up ve chvíli, kdy jste si předtím pupínek vymačkala. Tam už by se mohly zanést zbytečné nečistoty.
Jaká je nyní vaše další meta?
Mým cílem je mít svou kompletní skincare. Abych měla veškeré produkty své a mohla je používat nejen já, ale i ostatní. V červnu budou na trhu mé dva další krémy. Jeden pro sušší pleť a druhý pro mastnější. A věřím, že se mi podaří dál lidem ukazovat, jak nejlépe pečovat o pleť.