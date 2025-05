„Po porodu prošlo mé tělo velkou proměnou. S některými změnami jsem rozhodně nebyla spokojená a nechtěla jsem je přijmout jen kvůli tomu, že jsem matkou. Myslím, že matky nemusí trpět změnu vzhledu a smířit se s ní, mají právo vypadat jako dřív nebo si pomoct k novému já,“ myslí si žena.

Nespokojená byla především s velikostí ňader a vzhledem břicha. Po porodu byla oblast bříška vytahanější a trápily ji i strie. S možnými změnami po porodu počítala, ale podle ní to bylo příliš. „Využila jsem možnost plastické chirurgie. Nejsem jediná. Znám mnoho žen, které se pro to rozhodly,“ uvedla. V Brazílii jsou plastiky velmi oblíbené a už nejsou tak výjimečné jako v minulosti.

Podle Cléo je důležité, aby ženy plastiky podstupovaly, protože samy chtějí. Tlak okolí v takovém případě nedává smysl a vždy by mělo jít o rozhodnutí ženy. „Zvětšit si poprsí kvůli muži je nesmysl, protože po letech dojdete k závěru, že jste to neudělaly pro sebe. Po mně nikdo plastiku nechtěl, rozhodla jsem se pro ni jen já sama a všechny další úpravy vzhledu jsou pouze z mé hlavy. Dělám to pro sebe a to je podle mě velmi důležité,“ doplnila žena pro Needtoknow.

Nechala si změnit i obličej. Vsadila na výplně a botox. Nechala si upravit tvar nosu, lícních kostí a zvětšit rty. S novým já jen nyní maximálně spokojená. Největší radost má ze zvětšeného poprsí a zadku.