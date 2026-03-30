Lékaři ji jen chlácholili, pak ženě odhalili rovnou čtyři nemoci

Dnes již třiačtyřicetiletá majitelka kadeřnického salonu Nicky Richardsonová z Velké Británie každý den vstávala dlouhé roky s bolestí a celý den byla tak unavená, že večer jen padla do postele a nebyla ničeho schopná. Lékaři ji ujišťovali, že o nic nejde. Nakonec se ale ukázalo, že je to jinak.
Myslela si, že je možná jen přetažená z práce nebo má úzkosti. V noci se totiž ze začátku budila, byla zpocená a nemohla pak usnout. Přes den ji bolely ruce i nohy a měla za to, že zkrátka v práci až příliš stála na nohou nebo ostříhala větší množství zákaznic. Pak jí to ale stejně nedalo a raději zašla k lékaři. Ten ji ale jen zběžně vyšetřil a nakonec oznámil, že je mladá a v pořádku.

„Pak jsem se ráno začal budit s bolestmi a ztuhlostí celého těla. Cítila jsem se, jako bych uběhla maraton. Začala jsem už všechny ty nepříjemnosti přijímat jako součást života. Ale nechtěla jsem se smířit s tím, že to tak bude napořád,“ uvedla žena.

Už to ale byly varovné signály, které jejímu lékaři měly jasně napovědět, že s ní něco není v pořádku. Několikrát se sama snažila zjistit, co by to mohlo být. Příznaky ukazovaly na artrózu, ale podle jejího ošetřujícího lékaře na takovou nemoc byla příliš mladá a poukazoval spíš na psychiku a doporučoval jí dovolenou nebo wellness.

„Zlom nastal v roce 2024. Byla jsem opravdu hodně nachlazená a nedostala jsem se ke svému praktickému lékaři. Tehdy jsem se tedy objednala do soukromé ordinaci a tato návštěva byla doslova tím nejlepším, co jsem v životě udělala,“ pokračovala. Tam totiž lékař nebral její potíže na lehkou váhu a začal ji vyšetřovat podrobněji.

Pro Nicky byl šok, když si vyslechla, jaké nemoci ve skutečnosti má a na co její obvodní lékař roky nepřišel. Měla revmatoidní artritidu, onemocnění pojivové tkáně, fibromyalgii a Raynaudův syndrom. „Když jsem konečně slyšela ta slova, cítila jsem dvě věci najednou: zklamání a úlevu. Zklamání, protože se mi přes noc změnil život. Úlevu, protože jsem nebyla blázen. Všechny věci, které jsem léta ignorovala, byly skutečné. Nebyla jsem slabá. Existoval pro to důvod,“ doplnila.

Život se jí změnil ze dne na den. Musela zvolnit v práci, dostala léky, které mají řadu vedlejších účinků. A ačkoli se cítí o malinko lépe, stejně bude muset dál žít s tím, že úplně zdravá už nikdy nebude. Všechno chtěla sdělit veřejně, aby se lidé u lékaře nenechali odbýt. A pokud mají pocit, že se s jejich tělem děje něco zlého, měli by raději podle Nicky navštívit ještě další odborníky.

Kolaps, operace a 88 kilo dole. Honza v Extrémních proměnách bojoval o život

Honzovi hrozilo, že pokud svou obezitu nezačne řešit, bude to pro něj mít...

Honza je milující přítel a otec. Kvůli své obezitě však prakticky nevycházel z domu a svou rodinu zanedbával. Aby toho nebylo málo, nemocné srdce bilo na poplach – Honzovi hrozilo, že pokud svou váhu...

Slavní v dětství a dnes. Hvězdy, které vyrostly do krásy

Slavní jako děti a dnes

Málokdo může říct, že byl v dětství tak rozkošný, že by ho vzali do reklamy. A stejně na tom jsou i slavné hvězdy. Někdo byl roztomilý, z některých VIP se však vyloupla nádherná labuť až po období...

KVÍZ: Kolísko, Hrbolek i Tkaloun. Jak dobře znáte učitele z filmů a seriálů?

Zdeněk Svěrák, Václav Lohniský a Ladislav Smoljak ve filmu Marečku, podejte mi...

Pojďte si s námi při příležitosti Dne učitelů, který oslavíme v sobotu 28. března, zavzpomínat na české i světové filmy a seriály ze školního či studentského prostředí, které nás bavily před...

KVÍZ: Zdeněk Svěrák slaví 90. Jak dobře znáte jeho filmové ženy?

Zdeněk Svěrák (Praha, 6. dubna 2020)

Herec, scenárista a režisér Zdeněk Svěrák oslaví tento týden devadesáté narozeniny. Pojďme se teď podívat zpět na filmy, ve kterých jsme ho v minulých dekádách obdivovali. Pamatujete se na ženy,...

Břicho po 50 roste i bez přejídání. Lékaři vysvětlují proč a co s tím dělat

Ilustrační snímek

Po padesátce se hubnutí řídí jinými pravidly — klesá svalová hmota, mění se metabolismus tuků a tělesná hmotnost roste, i když jíte stejně jako dřív. Diety bez bílkovin nefungují, proteinové tyčinky...

Lékaři ji jen chlácholili, pak ženě odhalili rovnou čtyři nemoci

Nicky Richardsonová

Dnes již třiačtyřicetiletá majitelka kadeřnického salonu Nicky Richardsonová z Velké Británie každý den vstávala dlouhé roky s bolestí a celý den byla tak unavená, že večer jen padla do postele a...

30. března 2026  11:40

Když se hroutíme z maličkostí, přetížili jsme si nervy, míní psychoterapeutka

Psychoterapeutka Michaela Ehrenbergerová

Je současná mladá generace emočně křehčí než její předchůdci? A proč je tak složité si v dnešní době vybudovat emoční stabilitu a psychickou odolnost? „Žijeme v době plné příliš překotných,...

30. března 2026

Slavní, kteří žijí s bizarními závislostmi

Slavní, kteří dobrovolně přiznali bizarní závislosti.

Máte pocit, že už to přeháníte s kávou? Nebo máte výčitky, že si kupujete další a další boty? Nejste v tom sami. Ani slavní si neumějí odpustit své poněkud bizarní závislosti. Podívejte se do naší...

30. března 2026  8:35

Jak zhubnout v obličeji a zpevnit kontury. Plán stravy, cvičení a péče o kůži

Kulatý obličej.

Zhubnout v obličeji cíleně nejde – rozhoduje celková tělesná hmotnost i genetika. Pokud ale nejde o tuk, může být na vině otok způsobený solí, nedostatkem spánku nebo alkoholem. Poradíme vám ovšem,...

30. března 2026

Dnes je Modré pondělí. Tradice, termín Velikonoc a otevírací doba obchodů

Velikonoce se blíží. Budete dělat pomazánku z kraslic? Víte, jak dlouho vydrží...

Dnes je Modré pondělí. Podle pověr se v tento den nemá pracovat. Nikdy ovšem nešlo o rozšířenou tradici a skutečný původ označení není zřejmý. Podívejte se, jaké jsou další teorie a tradice, které se...

30. března 2026

Po měsících vleže hledal nejlepší lázně na záda. V Teplicích získal víc, než čekal

Advertorial
Budova Císařských lázní v Teplicích

Návrat do života po těžkém úrazu zad nebyl pro Michala jen o cvičení, ale o celkovém restartu. Po měsících izolace hledal místo, kde mu pomohou nejen s hybností, ale i s psychikou. V Teplicích našel...

30. března 2026

Týdenní horoskop od 30. března: Kdo zvládne stres a koho čeká zlom

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Jaký bude...

30. března 2026

Vše o spánku: poradíme, jak dlouho spát, abyste se ráno probouzeli čerství

Kdo to zažil, ví, jaké to je peklo, když nemůžete v noci spát. Co jíst, aby vás...

Mohli jste se vyspat dorůžova, spát jako na obláčku, jako když vás do vody hodí, nebo naopak jako princezna na hrášku, jako na trní, ani oka jste nezamhouřili a museli jste počítat ovečky. Pojďme si...

30. března 2026

Jaro je hravé. Užijte si současné módní trendy a vneste je do šatníku

Tunika, cena 779 Kč

Jarní počasí a probouzející se příroda v nás podněcují radost a hravost. A tyto dva důležité atributy nechybějí ani v jarní módě.

30. března 2026

Máte vysoký cholesterol? Toto vás může zachránit před infarktem

Ilustrační snímek

Cholesterol je pro tělo nezbytný, ale jeho nadbytek může tiše poškozovat cévy. Často se odhalí až při potížích. Jak upravit jídelníček, co omezit a které přírodní látky mohou pomoci udržet hladinu...

30. března 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Každé tělo má svůj příběh a my ho máme respektovat, míní Ridina Ahmedová

Ridina Ahmedová

Na planetě nás žije víc než sedm miliard. Všichni jsme se narodili v lidském těle, přitom dvě třetiny z nás ho nemají rády. Ridina Ahmedová se rozhodla pojmout toto téma uměleckou formou – a strhla...

30. března 2026

Příběh Hany: Dcera si našla nové přátele. Mám strach, že je to nějaká sekta

Ilustrační snímek

Moje dcera byla vždycky hodně přemýšlivé dítě, neměla moc kamarádů, spíš seděla doma a četla. Studovala na samé jedničky a také vysokou školu udělala, jak se říká, levou zadní. Teď už je dospělá, ale...

30. března 2026

