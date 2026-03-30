Myslela si, že je možná jen přetažená z práce nebo má úzkosti. V noci se totiž ze začátku budila, byla zpocená a nemohla pak usnout. Přes den ji bolely ruce i nohy a měla za to, že zkrátka v práci až příliš stála na nohou nebo ostříhala větší množství zákaznic. Pak jí to ale stejně nedalo a raději zašla k lékaři. Ten ji ale jen zběžně vyšetřil a nakonec oznámil, že je mladá a v pořádku.
„Pak jsem se ráno začal budit s bolestmi a ztuhlostí celého těla. Cítila jsem se, jako bych uběhla maraton. Začala jsem už všechny ty nepříjemnosti přijímat jako součást života. Ale nechtěla jsem se smířit s tím, že to tak bude napořád,“ uvedla žena.
Už to ale byly varovné signály, které jejímu lékaři měly jasně napovědět, že s ní něco není v pořádku. Několikrát se sama snažila zjistit, co by to mohlo být. Příznaky ukazovaly na artrózu, ale podle jejího ošetřujícího lékaře na takovou nemoc byla příliš mladá a poukazoval spíš na psychiku a doporučoval jí dovolenou nebo wellness.
„Zlom nastal v roce 2024. Byla jsem opravdu hodně nachlazená a nedostala jsem se ke svému praktickému lékaři. Tehdy jsem se tedy objednala do soukromé ordinaci a tato návštěva byla doslova tím nejlepším, co jsem v životě udělala,“ pokračovala. Tam totiž lékař nebral její potíže na lehkou váhu a začal ji vyšetřovat podrobněji.
Pro Nicky byl šok, když si vyslechla, jaké nemoci ve skutečnosti má a na co její obvodní lékař roky nepřišel. Měla revmatoidní artritidu, onemocnění pojivové tkáně, fibromyalgii a Raynaudův syndrom. „Když jsem konečně slyšela ta slova, cítila jsem dvě věci najednou: zklamání a úlevu. Zklamání, protože se mi přes noc změnil život. Úlevu, protože jsem nebyla blázen. Všechny věci, které jsem léta ignorovala, byly skutečné. Nebyla jsem slabá. Existoval pro to důvod,“ doplnila.
Život se jí změnil ze dne na den. Musela zvolnit v práci, dostala léky, které mají řadu vedlejších účinků. A ačkoli se cítí o malinko lépe, stejně bude muset dál žít s tím, že úplně zdravá už nikdy nebude. Všechno chtěla sdělit veřejně, aby se lidé u lékaře nenechali odbýt. A pokud mají pocit, že se s jejich tělem děje něco zlého, měli by raději podle Nicky navštívit ještě další odborníky.