Podle Karen byla její matka na první pohled dokonalá žena. Byla nádherná, ambiciózní. Lidé ji obdivovali a zřejmě by nikoho ani nenapadlo, jak velké zlo se v ní skutečně skrývá.
Do jídla jí i jejímu bratrovi přitom přidávala jed, a jednou jí dokonce donutila vykopat si vlastní hrob. Ve skutečnosti to bylo monstrum, které myslelo jen na sebe a své vlastní potěšení a klid. Karen se nechala týrat dlouhých osmačtyřicet let, protože měla extrémní strach o svůj život.
„Pamatuji si, jak mi řekla, že by si strašně přála, abych si zatraceně pospíšila a konečně umřela. A taková slova mě moc bolela. Byla to moje vlastní matka a neskutečně mi to ublížilo,“ uvedla ve svých pamětech Karen. Dlouhé roky se bála o tom promluvit, měla strach z matky a z jejího vlivu. Nevěděla, čeho všeho je doopravdy schopná. Jako dítě měla pocit, že může zničit celý svět. A dokázala ji ve strachu držet desítky let.
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„Pamatuji si tu neskutečnou bolest, kterou jsem cítila v zádech i v místech, kde mám játra a ledviny. Bylo mi zle, ležela jsem v posteli nahoře v patře, schoulená. A přála jsem si, abych umřela. Protože jsem nevěděla, co se se mnou děje. Byla jsem vystrašená,“ pokračovala Karen, která byla od čtyř let vystavena surovému fyzickému týrání, včetně bití koženým opaskem a nuceného podávání toxických látek.
„Nakonec se mi po několika dnech udělalo dobře. Myslím, že jsem přežila jen díky tomu, že mi toho tehdy nedala tolik. Bylo vidět, jak už toho má plné zuby. Chtěla se mě zbavit. Neudělala to, protože ten den měla v domě svědka. Seděl tam muž v křesle a viděl, jak je mi zle. Trávila mě, aby ji ostatní lidé litovali. Chtěla, aby viděli, jak těžké to má, že se neustále musí starat o nemocné děti. Šlo o Münchhausenův syndrom v zastoupení,“ dodala pro BBC.
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Kromě trávení ale také dělala vše pro to, aby v pozdějším věku od Karen odradila veškeré její partnery. Nechávala v jejich ložnici pohozené krajkové dámské kalhotky, aby Karen žárlila a vyvolávala konflikty. A později dokonce matku přistihla, jak se snaží otrávit jejího druhého manžela.
Dnes o svém drsném příběhu otevřeně hovoří, aby si lidé uvědomili, že skutečnost nemusí být vždy taková, jaká se zdá na první pohled a na veřejnosti. Podle ní lidé skrývají svá temná tajemství a za zavřenými dveřmi se mnohdy mohou odehrávat skutečně hororové příběhy, o kterých nikdo nemá ani tušení.