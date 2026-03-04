Po pádu na lyžích ochrnula od krku dolů, dnes je z ženy umělkyně

Šestadvacetiletá Rebecca Koltunová z New Yorku nebyla, co se lyžování týče, žádný nováček. Na svahu byla jako doma už od čtyř let a lyžovala perfektně. Pak ale na svahu nešťastně upadla a probudila se v nemocnici, kde zjistila, že je od krku dolů ochrnutá. Přesto život nevzdala a dnes je z ní umělkyně.
„Nepamatuji si, co se ten den stalo. Myslím, že moje mysl to trauma chtěla vytěsnit. Vzpomínám si na okamžik, kdy jsme se několik dnů po nehodě probrala v nemocnici. Byla jsem ochrnutá od krku dolů, byla jsem na ventilátoru a neskutečně zmatená, protože jsem v sobě měla léky na bolest. Plně jsem si neuvědomovala, co se se mnou děje,“ sdělila žena pro People.

Až později jí došlo, jak moc je její situace vážná. A nebylo jednoduché se se svým stavem vyrovnat. Sama nechtěla přijmout fakt, že už nikdy nebude chodit, sama se nenají ani nevykoupe. „Bylo pro mě velmi náročné to vše zpracovat. A samozřejmě jsem nebyla jediná, byla tu i má rodina, kterou to nesmírně zasáhlo,“ pokračovala.

Během nehody si poškodila míchu a už nebylo možné její funkci plně obnovit. Rebecca strávila sedmnáct dní na jednotce intenzivní péče a čtyři a půl měsíce ve specializované nemocnici pro poranění míchy. Následoval další, čtyřměsíční pobyt v nemocnici blízko domova, než jí rodina přestavěla dům tak, aby vyhovoval jejím speciálním potřebám – nechybí zde výtah ani rampy pro její elektrický invalidní vozík. Rebecca se teď také učí používat počítač ovládaný hlasem.

Ošetřovatelská péče i potřebné vybavení je velmi nákladné. Její rodiče nemají tolik financí, aby mohli vše poplatit sami. Rebecca se tak rozhodla, že začne malovat obrazy ústy a bude je prodávat online. Sama byla překvapená, jak velký zájem o její umění lidé mají. „Než jsem měla nehodu, měla jsem být lékařka. Moje budoucnost byla v medicíně a nesmírně mě to bavilo. Teď už to nejde. Spravuji sociální sítě, dělám přednášky a chci se věnovat dál umění, které mě naplňuje a baví,“ doplnila.

Také apeluje na lyžaře, aby jezdili opatrně a dbali především na bezpečnost. Nikdy by podle ní neměli jezdit bez helmy, měli by si pravidelně kontrolovat stav svého vybavení a raději se nepouštět na svah, když je tam příliš zmrzlý povrch. „A noste ochranu páteře,“ dodala.

