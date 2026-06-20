„Měla jsem už čtyři děti, když jsem se rozhodla pro dalšího potomka. Potkala jsem po rozvodu nového muže a chtěli jsme mít naše miminko. Podle lékaře jsem ovulovala velmi nepravidelně a k otěhotnění by mi mohlo pomoct maximálně shodit přebytečná kila. Neměla jsem čas čekat, takže jsem se rozhodla pro injekce na hubnutí. Ale přesto plynuly měsíce a nic se nedělo. Pak jsem zázračně přirozeně otěhotněla,“ uvedla žena.
Pro manžele to byl šok. Mysleli si, že už je jejich cesta k miminku ztracená. Nechtěli podstupovat umělé oplodnění a začali se pomalu smiřovat s tím, že společného potomka mít nebudou. Štěstěna se ale nakonec přiklonila na jejich stranu.
„Jakmile jsem zjistila, že jsem těhotná, přestala jsem s aplikací injekcí na hubnutí. Měla jsem obavy, že extrémně přiberu, ale nechtěla jsem v žádném případě ohrozit miminko. Po tak dlouhé době snažení bylo těhotenství zázrak. V minulosti jsme prodělala samovolné potraty a už jsem něco takového nechtěla zažít,“ pokračovala pro The Sun.
Nakonec během těhotenství nabrala patnáct kilo a většinu kil „nechala“ už v porodnici. Přebytečná kila pak už pouhé čtyři týdny po porodu začala opět shazovat díky injekcím Mounjaro.
Pro někoho je to risk, ona sama ale věří, že dělá to nejlepší. Syna už nekojí, takže ho maminky léky na hubnutí nijak neohrožují.
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„Nestydím se za to, že jsem si zvolila tuto cestu. Je mi dobře, nemám vedlejší účinky a konečně vypadám tak, jak jsem chtěla,“ doplnila. Nyní má čtyřiasedmdesát kilo.