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Sedmdesátiletá babička má svaly jako Schwarzenegger. Věk je jen číslo, říká

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  8:36
V sedmdesáti vypadá babička jako o desítky mladší ženy.

V sedmdesáti vypadá babička jako o desítky mladší ženy. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Eva Birathová
Eva Birathová
Eva Birathová
Eva Birathová
7 fotografií
Eva Birathová ze Švédska oslavila sedmdesátku a vypadá skvěle. Vděčí za to zřejmě i genetice, ale především každodennímu posilování. Díky tomu má totiž svaly, které by jí mohl leckterý kulturista závidět. „Věk je jen číslo,“ říká. Má větší sílu, než její mladší kolegyně ve fitku.

Eva už je trojnásobnou babičkou a kromě těchto příjemných povinností si v důchodu užívá i návštěvy fitka. Zatímco většina žen v jejím věku už tato místa bere obloukem, ona se každý den těší, že zase půjde zvedat činky.

V sedmdesáti vypadá babička jako o desítky mladší ženy.
Eva Birathová
Eva Birathová
Eva Birathová
7 fotografií

„Nejím nic rostlinného. Jím pouze potraviny, které jsou živočišného původu. To moc žen nezvládne. Ale mně to chutná. Naopak já si neumím představit, že bych si dala salát. To zkrátka není nic pro mě,“ směje se.

Má plnou lednici i mrazák masa a vajíčka si sebou vozí i do fitka. Denně zkonzumuje kolem 800 gramů masa, tedy celkově přes pět a půl kila masa týdně. Dodržuje zkrátka takzvanou carnivore dietu, při níž z jídelníčku vyřadila ovoce, zeleninu, obiloviny i další rostlinné potraviny.

„Posilování u mě bylo vždy prioritou. A neměla jsem v plánu na tom nic měnit jen díky tomu, že jsem se stala matkou, pak babičkou a šla jsem do důchodu. Osobně mám za to, že by lidé měli pěstovat své koníčky a záliby. Právě ve vyšším věku jako když najdete. Navíc já mám skvělou kondici a jsem na tom zdravotně skvěle. Zatímco moji vrstevníci už často sedí po doktorech a stěžují si na zdravotní problémy,“ pokračovala žena.

Sportu se věnuje opravdu od útlého věku. Jako malinká holčička dělala gymnastiku, od dvanácti let pak hrála závodně volejbal. Sport byl vždy nedílnou součástí jejího života a vedla k němu i děti a nyní vnoučata. „Rozhodně se vám vyplatí se hýbat. Je to lepší, než když prosedíte půlku života u počítače,“ dodala pro The Sun. V životě to neměla jednoduché, lékaři jí totiž odhalili rakovinu tlustého střeva a následně třicet centimetrů střeva vyoperovali. Přesto se nikdy nevzdala a životem šla dál. „Na světě je krásně, chci tu být co nejdéle,“ vzkázala.

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Sedmdesátiletá babička má svaly jako Schwarzenegger. Věk je jen číslo, říká

V sedmdesáti vypadá babička jako o desítky mladší ženy.

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