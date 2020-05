Očisťující restart. Tři kroky ke zdravějšímu a krásnějšímu vzhledu

Make-up dovolená

Líčení je pro mnoho žen každodenní rituál. Bez alespoň částečného zkrášlení tváře by se některé z nás cítily „nesvé“. Nešly by ani po ulici odnést tříděný odpad. Byla by škoda nevyužít situace, kdy trávíme více času doma. Dopřejte pokožce oddych od nánosu líčidel a zaslouženou regeneraci. Uvidíte, jak vám to tvář několikanásobně vrátí.

V péči o pleť je vždy základem její důkladné odlíčení a vyčistění, jelikož přes den se na pokožku dostane spousta nečistot, aniž byste si to uvědomily, ať již je to prach, smog či pot.

„Obyčejná voda a mýdlo na odlíčení a vyčistění pleti, byť nenalíčené, bohužel nestačí. Mýdlo dokonce pleť extrémně vysušuje a pozor, to platí i pro mastnou pokožku. Po odlíčení nezapomeňte na potřebnou hydrataci. Nanášejte vhodná séra, krémy nebo masky podle typu vaší pleti. Doporučuji se zkontaktovat s vaší kosmetičkou, která vám ráda a fundovaně s péčí o pleť doma poradí a může vám zajistit i objednání profesionální kosmetiky pro domácí použití,“ radí Jana Kopecká, kosmetička salonu Chocolate Beauty Studio.