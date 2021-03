Bunda, nebo blůza? Zateplenou košili letos prostě potřebujete

V posledním roce se zásadně změnil módní průmysl, především pak trendy, které udává. Ryze ženské linie vystřídaly kousky s důrazem na pohodlí. Například teplákové soupravy už nejsou pouze domácí doménou. Nosí se i do města, případně do práce, pokud to dress code dovolí.

Tenisky sportovního rázu nemusí být jen součástí volnočasových aktivit, doporučují se kombinovat s oděvy, jako jsou šaty a sukně. Stejně tomu je v dalších liniích světa krásy. Perfektní look s dokonalým účesem vystřídaly ledabylé drdoly a minimum make-upu. Všechny změny jdou ruku v ruce s dobou, kdy nás ovládá covidová pandemie.



Svrchní košile budou v příštích týdnech hlavním módním trendem.

Dnes tu máme hit, který si své sympatie teprve získává, a tím je svrchní košile. Když se řekne košile, na mysli mnohým z nás vyvstane obrázek nepostradatelného bílého svršku ve formálním střihu.

Zateplené košile jsou však ve zcela jiném duchu. Ležérnějším a s notnou dávkou nevšednosti, což je onen důvod, proč zprvu mohou působit až příliš extravagantně.

Nepodléhají sice dosavadním stereotypům, nicméně neodsuzujte je předem. Jde totiž o svršek praktický a variabilní. A na své si přijdou i ženy preferující elegantnější pojetí módy.



Tip: Svrchní košile lze už nyní objevit ve všech kolekcích oděvních společností, dokonce mívají svou speciální sekci.

Teddy coat je již několikátým rokem žádanou záležitostí, nyní ho nahrazuje huňatá košile.

Retro závan

Dávná i nedávná léta jsou velmi oblíbenou inspirací pro všechny módní tvůrce i značky. Kostka jako hlavní vzor tak může připomínat „devadesátkový“ flanel, ale může mít i moderní pojetí.

Klíčovou barevností je dnes ovšem bílá, případně krémová. Ta je doplněná buď o jarní pastelové odstíny, nebo nesmrtelnou klasiku v podobě černé. Narazíte ale také na varianty v zemitých barvách. Ty jsou vůbec nejpůsobivější a snadno kombinovatelné. A kdyby přeci jen byl na vás tento vzor „moc“, vsaďte na atraktivní minimalismus v jednobarevném modelu.

Světlé tóny jsou in.

Bez rozdílu

Obrovskou výhodou svrchních košil je fakt, že sluší všem postavám. Mohou si je dovolit ženy malé i velké, štíhlé, stejně jako to ty, co mají plus size křivky. Ani věk nehraje roli. Svrchníky v podobě košil sice vyzařují mladistvý punc, nicméně je skutečně mohou obléci i dámy ve 30, 40, 50 i 60 letech. Důležitou roli hraje hlavně uchopení tohoto velkého trendu.

Košilové bundy sluší i plnějším křivkám.

Pozor si dejte na vhodné propojení s ostatními kousky šatníku. Když se rozhodnete vynést designově řešenou svrchní košili, ostatní oblečení vybírejte spíše prostšího charakteru. Nikdy nic nezkazíte džínsy, upnutými šaty v midi délce či sukněmi.

Ač máte kilogramy navíc, nesnažte se je za každou cenu maskovat pod příliš volné kousky. Ano, oblékněte oversized košili, ale klaďte důraz na proporce, především pak střední část těla. Pro plus size dámy se perfektně hodí košile v prodloužené délce s rafinovaným přepásáním v pase. Jestli milujete teplákové soupravy, klidně je doplňte o tento žhavý počin.

K teplé košili si můžete dovolit obout nejen tenisky, ale také podpatky. Se svrchní košilí si zkrátka rozumí celá široká škála módního pole.