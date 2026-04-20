Zápisy do školek startují: Na co se ptát a jak vybrat tu pravou?

Klára Pěnkavová
Zápisy do mateřských škol probíhají každoročně během dubna a května. Konkrétní termíny si ale určují jednotlivé školky samy a je důležité hlídat si informace na webových stránkách dané instituce. Poradíme, na co se zaměřit, co si pohlídat a jak vám může pomoct databáze školek na eMimino.cz.
ilustrační snímek | foto: eMimino.cz

Obsah

Jak probíhají zápisy do mateřských škol

Zápisy do mateřských škol jsou tady. Přihlášku můžete podat do více školek, většinou je ale potřeba uvést pořadí preferencí. To pak může hrát roli při rozhodování o přijetí.

Samotný zápis pak většinou probíhá osobně přímo ve školce. Odevzdáte vyplněnou přihlášku a další potřebné dokumenty (potvrzení o trvalém bydlišti dítěte, potvrzení od pediatra apod.). Některé školky zvou i děti, aby si mohly prostředí prohlédnout, jinde jde čistě o administrativní krok.

Po zápisu školka žádosti vyhodnotí podle stanovených kritérií a výsledky zveřejní obvykle během několika týdnů.

Kdy dítě vezmou do školky

O přijetí dítěte rozhoduje několik základních kritérií (přičemž si mateřská škola může určit ještě řadu dalších):

  • bydliště ve spádové oblasti,
  • věk dítěte (nejčastěji od 3 let),
  • splnění povinného očkování,
  • celková připravenost dítěte.

Když to nevyjde napoprvé, co dělat dál

Pokud vaše dítě do vybrané školky nepřijmou, zkuste nejdřív podat odvolání, na to máte 15 dní. Stává se, že se uvolní místo, protože se rodiče rozhodnou umístit dítě do jiného zařízení.

Vyplatí se také zůstat se školkou v kontaktu a počítat s možností uvolnění místa během roku. Další variantou je oslovit jiné školky, případně i mimo spádovou oblast. Rozdíly v kapacitách bývají výrazné. Pokud potřebujete péči hned, řešením mohou být dětské skupiny nebo jiná forma placeného hlídání, které bývají flexibilnější.

Od letošního roku navíc platí novinka. Pokud budou vašemu dítěti do 31. srpna 2026 tři roky a nedostane se do spádové školky, má vaše obec nově povinnost zajistit mu místo jinde, případně nabídnout jinou formu péče, například dětskou skupinu. V některých případech vám pak může vzniknout i nárok na kompenzaci nákladů. Podmínkou ale je podání přihlášky do spádové školky a následně aktivní řešení situace s obcí.

Co by mělo dítě před nástupem zvládat

Při zápisu do školky rodiče často řeší, co všechno už jejich dítě musí umět. Ve skutečnosti nejde o žádný povinný seznam dovedností, ale spíš vodítko pro rodiče, v čem dítě postupně podpořit. Právě tyto základy mu usnadní první dny ve školce i začlenění do kolektivu.

Obecně se očekává, že dítě (2,5–3 roky) zvládá:

  • Komunikaci: Reaguje na své jméno a dokáže si říct o pomoc nebo vyjádřit, co potřebuje, dokáže poprosit a poděkovat.
  • Používání toalety: Obejde se bez plen a umí si říct, že potřebuje na záchod.
  • Základní hygienu: Zvládne například použít toaletu a umýt si ruce.
  • Jídlo a pití: Nají se příborem a napije se z hrníčku.
  • Oblékání a obouvání: Poradí si aspoň s jednoduššími kousky oblečení, umí si samo obout boty (na suchý zip).
  • Úklid hraček: Zvládne po sobě uklidit a respektovat jednoduché pokyny.

Nejde ale o dokonalost. Každé dítě je jiné a školka by s tím měla počítat. Důležité je především to, aby mělo základní předpoklady pro pobyt mezi ostatními dětmi a zvládlo běžný den bez větších obtíží.

Jak poznat, že vybíráte správnou školku

Pokud máte možnost volby, vyplatí se zaměřit na fungování školky. Ideální je zjistit co nejvíc informací ještě před zápisem – nebát se zeptat přímo vedení školky, zajít se podívat na den otevřených dveří nebo si domluvit krátkou schůzku s ředitelkou.

Stejně důležité jsou i zkušenosti rodičů, kteří konkrétní školku znají. Pokud mezi nimi máte známé, máte velkou výhodu.

Pomůže vám, když si při výběru projdete několik klíčových oblastí:

  • Komunikace s rodiči – jak školka informuje, nabízí konzultace, reaguje otevřeně?
  • Běžný den a adaptace – jak probíhá nástup nových dětí, kolik je dětí ve třídě a kolik učitelek
  • Přístup k dětem – jaký je styl vzdělávání, poměr volné hry a řízených aktivit, míra podpory samostatnosti
  • Strava a režim dne – vlastní kuchyně, přístup k jídlu a pití, odpočinek a spánek
  • Vztahy mezi dětmi – jak školka řeší konflikty a podporuje sociální dovednosti
  • Pobyt venku a aktivity – jak často chodí děti ven, co dělají při špatném počasí, jaké mají akce

Tip: Pokud nemáte možnost zeptat se někoho osobně, může být velkým pomocníkem databáze školek na eMimino.cz Rodiče tam sdílí své reálné zkušenosti, které vám často řeknou víc než oficiální webové stránky.

