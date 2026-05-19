Kdo jsou to královny umělých zákroků? Obecně jsou tak označovány celebrity, které se odhodlaly podstoupit bezpočet úpravných procedur, aby dosáhly dokonalosti, svého vlastního ideálu krásy. Některé z nich úpravy tají, jiným nakonec nezbývá přiznat pravdu, další se zase chlubí desítkami i stovkami operací a kosmetických procedur včetně hyaluronových či botoxových výplní .
Například úspěšná americká supermodelka Bella Hadid bývá experty i veřejností označována za nejdokonalejší příklad moderní plastické chirurgie a královnu takzvaných „fox eyes“ – liščích očí. I když sama estetické úpravy dlouho popírala, kromě přizvednutí očních kontur, spánků a obočí podstoupila také rhinoplastiku – plastickou operaci nosu, a to ve čtrnácti letech. Módní svět spekuluje i o bichektomii – odstranění lícního tuku pro docílení propadlejších tváří a výplních rtů.
Za revolucionářku výplní bývá ve světe celebrit označována Kylie Jenner – americká modelka, podnikatelka (jedna z nejmladších miliardářek v historii) a trendsetterka v popkultuře a na sociálních sítích. Ta změnila svou vizáž nenápadné teenagerky téměř k nepoznání, když jasně vydefinovala estetiku Instagramu jako žena výrazných křivek a plných rtů, po kterých pak toužila nejedna její vrstevnice.
Domácí dokonalost?
Když se porozhlédneme v našich luzích a hájích, mezi prvními nás napadne jméno bývalé playmate a influencerky Lely Ceterové (Vémola). Právě ona je v českém prostředí spojována s častými a nejviditelnějšími estetickými zákroky, ať už se jedná o opakované zvětšení poprsí, masivní výplně rtů či rhinoplastiku.
Zákroky zajišťující umělou dokonalost se Lela nijak netají, naopak je jednou z nejhlasitějších propagátorek plastické chirurgie.
Jenner podstoupila augmentaci prsou v devatenácti letech, pravidelně si nechává do rtů vpravovat injekční výplň a spekuluje se i o BBL: přesunu vlastního tuku do hýždí pro dokonalejší siluetu a křivku přesýpacích hodin.
Poté, co se sama stala matkou, však údajně přehodnotila svůj vztah k zákrokům a postupně nechává rozpouštět výplně s tím, že nechce, aby její dcera opakovala její cestu za krásou.
Představitelka dokonalé harmonie? Mexická herečka a zpěvačka Eiza González, která je dodnes považována za jeden z nejpovedenějších příkladů světové plastické chirurgie. Dokonalou harmonii jejího obličeje zajistil postupný „glow up“ – tedy drobné, jemné a postupně prováděné zákroky, které mají zjemnit rysy, ale přitom působit co nejpřirozeněji.
Za pilotku kompletních proměn mířících k sexsymbolu světové showbiz scény je považována Megan Fox. Americká herečka a modelka byla považována za sex symbol už před zákroky. Pomocí estetické medicíny a mnoha mnoha procedur pak vytvořila ikonu s „dokonalým až nadpozemským“ vzhledem.
Podobnou cestou se by se nejspíš vydala i americká herečka Courteney Cox, kterou proslavila její role Moniky v kultovním seriálu Přátelé. V jejím boji umělými zákroky proti stáří však podle některých ztratila hranice a začala trpět takzvanou filler blindness – vzhledovou slepotou, kdy podlehla touze po dokonalosti a tlaku okolí a ztratila soudnost nad změnami ve vlastní tváři.
Dlouhé roky používala botox a dermální výplně – dnes zákroků lituje a údajně se snaží navrátit k co nejpřirozenějšímu obličeji bez otoků a s možností pohybu mimických svalů.