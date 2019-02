Kabát, svetr i termo punčochy. Co nesmí chybět ve vašem zimním šatníku?

Kabát

Stěžejním kouskem zimního šatníku je bez debaty pořádný kabát. Teplý, slušivý a dokonale padnoucí. Proto se vyplatí investovat do kousku, který vám bude sedět na míru. Ano, rozhodně to není levná záležitost, avšak kvalitní vlněný či kašmírový kabát vám vydrží mnoho let. A ve finále vyjde levněji než model na jednu zimu.



Dá se vzít do divadla, na ples, ale zvládne i každodenní nošení, aniž by se po dvou sezonách opotřeboval. „Aby byl kabát dobrým společník po celou zimu a na různé příležitosti, doporučuji vybírat modely s co největším podílem vlny, tedy alespoň 60 až 70 %. Jedině tak vás zahřeje. Délku volte ke kolenům, je praktičtější. Velmi slušivé jsou zavinovací střihy s páskem v pase,“ radí stylistka Šárka Štursová. A doplňuje, že béžová nebo tmavě modrá varianta nepůsobí tak tvrdě jako černá.

Také blogerka Maruška Václavová nedá dopustit na poctivý vlněný kabát, který lichotí ženské siluetě. Upozorňuje, že při jeho výběru byste si měla dávat pozor, aby měl podšívku z nepřilnavého materiálu a nelepil se na oblečení.