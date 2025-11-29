Zahřejte se kapkou červeného. Letošní zimě kralují vínové kabáty a bundy

Jaká barva je trendem zimní sezony 2025/2026? Zatímco mladé ženy letos experimentují, bundy a kabáty pro ženy po čtyřicítce odráží hlavně decentní eleganci v barvě bordó nebo zemitých přírodních tónech.

Stylově oblečená žena v kabátě barvy burgundy. | foto: Shutterstock

Milé dámy, myslíte si, že módní trendy určují návrháři a stylisté? Není tomu tak! Stejně jako v hudbě platí, že všechno po Bachovi už tady jednou bylo, i novinky v módě čerpají z toho, co už jednou uspělo. Zatímco styly mladších dívek se mění rychleji než krátká videa, čím jsem starší, tím víc sázím na nadčasovost a udržitelnost. V naději, že se taky udržím...

Udržitelnost jsme my ženy, které věříme na kvalitu víc než na lesk mládí a novoty. Ženy, které mají dost odvahy a sebevědomí nosit, co se jim opravdu líbí, a ne, co diktují módní magazíny. Nesledujeme trendy pasivně, ale vytváříme je.

Trendy pro nás nejsou diktát, ale inspirace. Tak se pojďme nechat inspirovat!

Barvy roku 2025

Zimní kabát představuje nemalou finanční investici, proto je lepší volit univerzální střih i barvu, která se dobře kombinuje napříč každoroční změnou módních směrů. Pokud si chcete udělat radost, trochu v té zimní šedi zasvítit a současně navodit vánoční atmosféru, zkuste se zahřát tmavě červenou nebo borovicově zelenou.

Když si princezna Kate něco obleče, stane se z toho hit. Na jedné z oficiálních příležitostí se objevila ve vlněném kabátu tmavě červené barvy, který jí na míru ušila její oblíbená návrhářka Emilia Wicksteadová. Vědomě tak podpořila vínovou jako barvu této zimy. „Jste velmi krásná,“ ocenil její zralý půvab prezident Trump při přivítání ve Windsoru. Kabát v barvě bordó oblékla při nedávné návštěvě polského prezidenta i Eva Pavlová.

  • Vínová: bordó nebo burgunda?

Výhodou červenofialových odstínů je, že jsou teplé a kontrastní, ale mají i nádech modré, takže se dobře kombinují. Podle systému barev Pantone a dalších zdrojů se burgundy víc blíží fialové, zatímco bordó (bordeaux) bývá teplejší a do hněda. Ačkoli se často zaměňují, jsou obě inspirovány barvou červeného vína a jsou to vznešené barvy královen, výrazné, dramatické, ale ne vulgární ani agresivní.

  • Zelená

Limetku nechte na léto, zimně patří uklidňující tmavě zelená, například v kombinaci s kostkovaným vzorem. Do zimní přírody pak nejlépe zapadnete v zelenohnědé khaki, která dnes už rozhodně není spojená jen s vojenským oblečením a rybařením a letošní podzim ji měl opravdu hodně rád.

  • Hnědá a béžová

Odstíny hnědé mají své místo v šatníku vždy. Navzájem se přirozeně prolínají, jsou decentní, vkusné a ideální, pokud si nepotrpíte na příliš velký kontrast. Vedle kávové mocha mousse je to béžový camel. Kabáty ve „velbloudí“ barvě zařadily do své zimní kolekce nejen exkluzivní značky jako Ralph Lauren, ale také Tommy Hilfiger, GAP či Marks & Spencer.

  • Krémová

Naprosto luxusní a nesmrtelná je pak hutná bílá se smetanovým nádechem. Je náročná na údržbu, nemá ráda prach ani bláto, ale večer na slavnostní večeři nebo do opery je vrcholem elegance.

Vínový kabát s límcem

Bunda v zelené barvě

Velbloudí kabát

Krémový kabát

Dámské bundy 2025: důraz na texturu

Dalším designérským trendem tohoto roku, ať už v případě interiéru nebo módy, jsou materiály výrazné na pohmat, do kterých se můžete zachumlat. Nejde pak jenom o vzhled, ale o opravdový multismyslový zážitek. Mezi nimi vyniká aristokratický tvíd, vlna, buklé, ale také imitace kožešiny, která umožňuje barevné experimenty a nevšední textury.

Už před několika lety přišla značka Max Mara s modelem „Teddy Coat“ a od té doby se bundy a kabáty inspirované plyšovými medvídky probojovaly až do streetwearu a staly se oblíbeným kouskem hlavně u mladých žen a dívek. Jsou hřejivé a ideální na zimní procházky v přírodě. Kabátky však vznikají i v decentním městském střihu, který sluší i nám nad 40. A ještě v něm budeme vypadat sexy.

Letos se huňaté kabátky vracejí v celé paletě odstínů, od krémové po čokoládovou. Sáhněte však po neutrální, béžové, nebo černé a zvolte co nejkvalitnější materiál, aby vám kabát vydržel i více sezon.

Dámské kabáty 2025: minimalismus i maximalismus v jednom

Krátké kožené či prošívané bundičky uložte napříště, zima 2025 a začátek roku 2026 sází na maximum, na kabáty skoro až na zem i oversized péřové bundy. Pro ženy nad 40 se však doporučuje raději podpořit siluetu, než se schovávat v objemných „puffer“ bundách.

  • Jednoduché, ale dlouhé kabáty s vypasovaným střihem opticky prodlužují i zeštíhlují postavu.
  • Tvar postavy je možné podpořit jasným definováním pasu, například pomocí pásku. Kromě kabátů, kde je pásek už součástí, můžete experimentovat a kabát si výrazným designovým kouskem oživit.

Pokud jste v oblasti kabátů začátečnice, je pro vás vhodný prošívaný svrchník, který plní všechny funkce kabátu – hřeje, chrání oblast zad před prochladnutím a podtrhuje ženskost.

Midi kabát s výraznými klopami a páskem z imitace kůže plní funkci univerzálního křiváku, ale pro zimní období. Jemné detaily se postarají o mladistvý vzhled.

  • Kůže a kožešiny jsou letos jednička, ať už jde o dlouhé kožené kabáty typu Matrix, výrazné imitace kožešin nebo nákladné kabáty z ovčí kůže. Pokud vám dlouhý kožený kabát připadá příliš tvrdý, jsou tu i jemnější semišové kabáty. Vždy ale berte v potaz počasí. Pokud mrzne, prší nebo sněží, parádu nechme doma a raději se soustřeďme na odolné materiály.
  • Podle časopisu Vogue je pak nejvyšší čas oprášit leopardí vzory, záleží však na příležitosti a vkusné kombinaci s černou nebo béžovou barvou.

Kožešinový límec dodává jinak jednoduchému svrchníku elegantní vzhled.

Kromě kabátů z přírodní kůže se humánnější cestou vyrábí i kabáty v „koženém vzhledu“.

Výhodou imitace kůže je i nabídka výraznějších barevných kreací.

Semišový kabát působí elegantně a mladistvě a unosíte ho nejen v teplejších zimních dnech, ale i na jaře.

Maxi kabáty slaví návrat. Mladé ženy volí kůži i výrazné kožešiny

Výrazný límec či šála

Novinkou letošního roku pak jsou kabáty a bundy s vysokým límcem, které do svých kolekcí zařadila Victoria Beckham, Stella McCartney či značka Chloé. Možná na přehlídkovém mole působí trochu futuristicky, ale mají kromě estetické i praktickou funkci. Krk opticky prodlužují a chrání před chladem. Díky univerzálnímu použití najdete vysoké límce i v běžné řetězcové módě.

Jak sladit šálu s kabátem? Další dalším hitem jsou „scarf coates“, kabáty s integrovaným dominantním šálem, který nás částečně vrací do dob národního obrození a ke kabátům se zabudovanou pelerínou.

Díky vysokému límci můžete odhodit šálu a opasek vytvoří vosí pas i ženám s kily navíc. Slušivější kabát těžko seženete!

Trendem sezony jsou minimalistické kabáty se zajímavými detaily. Odepínací šála funguje jako módní doplněk a současně chrání před povětrnostními podmínkami.

Styl anglického venkova: trochu jiný outdoor

A když už jsme zmínili princeznu Kate, není od věci podívat se, co našemu šatníku přinášejí britské ostrovy letos. Trend výrazných textur dává moderní nádech také tradičnímu tvídu a tartanovému skotskému vzoru. V módě jsou tedy kostkované sukně z teplé látky, pletené nebo z materiálu s výraznější strukturou. Právě aristokratický old money styl přináší harmonii kvality a uměřenosti.

Takzvaný „Katin efekt“ má však i svá úskalí. Na jednu stranu vše, co si princezna obleče, je najednou trendy a vyprodané, čímž dokáže podpořit i nízkonákladovou módu. Na druhou stranu se pak zapomíná na pravý význam jejího sdělení. Například když se na podzim snažila podpořit ekologickou výrobu na irské lněné farmě, strhl většinu pozornosti spíš její outfit, jemuž kralovala tmavě zelená voskovaná bunda od britské značky Barbour, kterou si oblíbila už královna Alžběta. „Výsostně“ britská značka přináší vycházkové oblečení ve sportovně-mysliveckém stylu a chráněné voskováním proti dešti, jako stvořené k honům a procházkám v ne vždy příznivém anglickém podnebí.

Nejen Barbour, ale i Hunter či Burberry vytvářejí lety prověřenou a mnohem vkusnější alternativu k výlučně sportovnímu oblečení, které se u nás množí jak softshellky po dešti. Současně také odpovídají na aktuální volání po propojení funkce a stylu.

