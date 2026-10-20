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Hlavně aby šla vidět rýha. Ikonické kalhoty McQueen byly nižší než bokovky

Karolína Snellgrove
Seriál
Alexander McQueen považoval spodní část páteře za nejerotičtější oblast těla, a...

Alexander McQueen považoval spodní část páteře za nejerotičtější oblast těla, a to jak ženského, tak i mužského. | foto: Catherine McGann/Getty ImagesGetty Images

Kalhoty, jimž se začalo říkat „bumsters“, se dočkaly nálepek „kontroverzní“,...
V pozdějších letech stvořil Alexander McQueen kromě kalhot také bumster sukně.
Extrémně nízké kalhoty se v návrhářových kolekcích objevovaly v průběhu celé...
McQueen dával hýždím ve svých kolekcích nezvykle velký prostor.
90 fotografií
Naditý dekolt, oblé boky, dlouhá šíje – některé části ženského těla móda oslavuje často a ráda. Jen málokdy se však model točí kolem zadnice. Návrhář Alexander McQueen hýždě miloval. Stvořil proto kalhoty, jež měly pas proklatě nízko. Stojí tak za jedním z největších trendů z přelomu milénia.

Nejspíš máte módu „bokovek“ v živé paměti. K nám přišla se zpožděním někdy na konci devadesátých let. Většina lidí na ni nevzpomíná s láskou, bokové kalhoty sluší objektivně jen málokomu.

Britský návrhář Alexander McQueen by nesouhlasil. „Ona část těla – ani ne tak půlky, jako spíš spodní část páteře – je ta nejerotičtější část jakéhokoliv těla, ať už ženského nebo mužského,“ nechal se slyšet mladý návrhář v rozhovoru pro deník Guardian z 6. července 1996.

Alexander McQueen považoval spodní část páteře za nejerotičtější oblast těla, a to jak ženského, tak i mužského.
Kalhoty, jimž se začalo říkat „bumsters“, se dočkaly nálepek „kontroverzní“, „provokativní“, ale také „osvícené“.
V pozdějších letech stvořil Alexander McQueen kromě kalhot také bumster sukně.
Extrémně nízké kalhoty se v návrhářových kolekcích objevovaly v průběhu celé jeho kariéry. Tyto jsou z roku 2006.
90 fotografií

K oslavě pozadí stvořil kalhoty, jež měly pas tak nízko, že odhalovaly hýžďovou rýhu. Prototyp ušil už v roce 1992 pro svého přítele, drag umělce Trixie Bellaira, doma na stroji. V roce 2014 se tyto kalhoty vydražily v aukci za 3 500 liber (v přepočtu asi za 100 tisíc Kč).

V roce 1993 si je McQueen od Bellaira vypůjčil, aby podle nich ušil modely do své první kolekce s názvem Taxikář (Taxi Driver). Ta mimochodem vzdávala hold jak stejnojmennému filmu Martina Scorseseho z roku 1976, tak i návrhářovu otci, který se živil jako taxikář.

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McQueen, který nedlouho předtím úspěšně dokončil studia módního návrhářství na prestižní škole Central Saint Martins, kolekci poprvé úspěšně odprezentoval v hotelu Ritz v Londýně. Nešlo o velkolepou přehlídku, které pro něj byly typické v následujících letech, nýbrž o pouhé vystavení oděvů na štendru.

Jaké další modely se zapsaly do dějin?

Když prezentace skončila, tak se McQueen i s oblečením vydal do baru slavit. Tady mu je však někdo ukradl. Některé zdroje tvrdí, že McQueen modely v baru zapomněl, a protože byly zabalené do plastových pytlů, skončily v popelnici. Tak jako tak, ztratily se ze světa. Bohužel ještě předtím, než mohly být nafoceny.

Větší pozornosti se tak kalhotám dostalo až díky kolekci z roku 1995 s provokativním názvem Znásilnění na Skotské Vysočině (Highland Rape). Asi není třeba vysvětlovat, proč bývá McQueen považován za módního provokatéra a enfant terrible britské módy.

Kalhoty, jimž se začalo říkat „bumsters“ (slovní hříčka vycházející z anglického označení pro hýždě), se dočkaly nálepek „kontroverzní“, „provokativní“, ale také „osvícené“. Kolekce sklidila spíše negativní ohlasy, a to jak od profesionální, tak i laické veřejnosti.

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Nikdo ale nemohl Alexandru McQueenovi upřít dokonalou znalost řemesla. Jeho specializací byly střihy. Ještě jako náctiletý se vyučil řemeslu v krejčovských salónech na proslulé londýnské ulici Savile Row. Zde se podílel na tvorbě obleků mimo jiné pro prince Charlese, nynějšího krále Karla III.

11. června 2018

Dokázal tedy zkonstruovat kalhoty, které měly extrémně nízký sed, ale přesto na těle dobře držely. Precizní řemeslo a provokace vytvořily koktejl, který McQueenovým kalhotám zajistil nesmrtelnost. Říkat jim bokovky není úplně přesné, protože nespočívaly na bocích, ale ještě níž, téměř na samotných stehnech. Byly to prostě bumsters.

Vynořila se fáma, že návrháře při jejich tvorbě inspirovali dělníci, kteří při práci vkleče nechtěně ukážou „půlky“. Sám návrhář se později nechal slyšet, že chtěl prostě jen prodloužit ženskou figuru a opticky pozměnit její proporce. „Člověk se v nich cítil vyšší, především když je nosil s podpatky,“ líčila návrhářova kamarádka a sousedka Mira Hyde. McQueen jí svého času několik bumsters věnoval. „Najednou mi přišlo, že mám neuvěřitelně dlouhé nohy a dlouhý trup.“

Bumsters nebyly ojedinělým experimentem. Návrhář se k nim pravidelně vracel i v dalších kolekcích až do své sebevraždy v roce 2010. Vedle motivu lebky a mohutných bot na vysokém jehlovém podpatku, nazvaným Pásovci (Armadillo shoes), jde o jeho nejslavnější design.

Alexander McQueen považoval spodní část páteře za nejerotičtější oblast těla, a to jak ženského, tak i mužského.
Kalhoty, jimž se začalo říkat „bumsters“, se dočkaly nálepek „kontroverzní“, „provokativní“, ale také „osvícené“.
V pozdějších letech stvořil Alexander McQueen kromě kalhot také bumster sukně.
Extrémně nízké kalhoty se v návrhářových kolekcích objevovaly v průběhu celé jeho kariéry. Tyto jsou z roku 2006.
McQueen dával hýždím ve svých kolekcích nezvykle velký prostor.
90 fotografií

Z McQueenovy invence se na konci devadesátých let zrodila móda bokových kalhot. Oblékat bumsters bylo a je záležitostí jen pro odvážné, ale erotičnost zadku ocenil takřka celý svět. Nejspíš každý z nás měl v prvních letech milénia ve skříni alespoň jedny bokovky.

McQueen není jediný návrhář, považovaný ze otce bokovek. O poctu se dělí minimálně s francouzským návrhářem Thierrym Muglerem a také málo známým britským návrhářem Owenem Gasterem. Stojí ovšem za jejich masovou oblibou.

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