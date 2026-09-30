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Zlodějka, které to slušelo. Winona Ryderová odešla od soudu jako módní ikona

Karolína Snellgrove
Seriál
„Může to být zlodějka, ale má úžasný vkus,“ chválili herečku novináři.

„Může to být zlodějka, ale má úžasný vkus,“ chválili herečku novináři. | foto: Profimedia.cz

Křehká mladá žena vypočítavou zlodějkou? Winonina image mohla být dost dobře...
Ryderová působila dívčím dojmem (čemuž jen nahrávala její útlá postava), avšak...
U soudu herečka oblékla hned několik výrazných kousků od Marca Jacobse, jehož...
Spíš než Winonina vina a trest se v médiích propíralo něco úplně jiného:...
43 fotografií
Winona Ryderová miluje módu. A to natolik, že se v roce 2001 pokusila ukrást celou hromadu luxusního oblečení. Soud byl nemilosrdný, herečka dostala zasloužený trest. Pokus o krádež se jí však v jistém smyslu vyplatil. Svými outfity, které nosila k soudu, se zařadila mezi módní ikony raného milénia.

Filmy jako Střihoruký Edward, Dům duchů či Věk nevinnosti vystřelily mladičkou Winonu Ryderovou mezi celebrity první kategorie. Ke sklonku milénia, kdy jí táhlo na třicet, však její hvězda pokud ne přímo bledla, pak alespoň poblikávala. Herečka bojovala s depresemi, nadmíru holdovala alkoholu a jednou dokonce usnula s cigaretou v ruce. Probudila se obklopená plameny.

Křehká mladá žena vypočítavou zlodějkou? Winonina image mohla být dost dobře součástí obhajoby.
Ryderová působila dívčím dojmem (čemuž jen nahrávala její útlá postava), avšak nikoliv infantilně.
„Může to být zlodějka, ale má úžasný vkus,“ chválili herečku novináři.
U soudu herečka oblékla hned několik výrazných kousků od Marca Jacobse, jehož oblečení se také pokusila ukrást.
43 fotografií

Pak přišel prosinec 2001 a s ním Winonin nezadržitelný pád. Herečka byla přistižena ochrankou v luxusním obchodním domě Saks v Beverly Hills, kterak v kabince přestřihává visačky a odstraňuje bezpečnostní štítky. V ruce měla nůžky, které se jí z nějakého „nevysvětlitelného“ důvodu zatoulaly do kabelky. Některé věci neváhala znehodnotit, vystřihla díru tam, kde byl přivěšen bezpečnostní štítek.

Pokusila se takto ukrást zboží v hodnotě přesahující 5 500 dolarů (asi 118 tisíc Kč). Mezi lupem byly mimo jiné kašmírové ponožky od Donny Karan, fialové ponožky Calvin Klein, čtyři kabelky, baret, halenka Yves Saint Laurent nebo čelenka hvězdného kadeřníka Frederica Fekkaie.

Jaké další modely se zapsaly do dějin?

V první moment si Ryderová podle vlastních slov pomyslela, že prostě jen udělala chybu, která se vyřeší trochou papírování. „Pořád mi říkali: To je v pohodě, to je jenom taková administrativa. A já jsem si říkala: ‚Dobře.‘ Byla jsem tak zmatená,“ řekla v rozhovoru. „Vzpomínám si, že mi řekli, že půjdu do vězení. Pomyslela jsem si: Cože? O čem to mluvíte?“

V listopadu 2002 stanula před soudem v Beverly Hills. Spíš než Winonina vina a trest se ovšem v médiích propíralo něco úplně jiného: oblečení, ve kterém se objevila v soudní síni.

Její outfity měly, prozaicky řečeno, šmrnc. Většina byla inspirovaná padesátými lety. Áčkové střihy doplnily lodičky typu mary jane a široké čelenky. Pod tenkými blůzkami se decentně rýsovaly hereččiny křivky. Sukně se jí jemně vlnily kolem nohou. Nebyly ani příliš upnuté, ani pytlovité, ani moc krátké a vyzývavé, ani dlouhé a staropanenské. Vše bylo zkrátka pečlivě vybráno tak, aby zalichotilo půvabné mladé ženě.

Ryderová působila dívčím dojmem (čemuž nahrávala její útlá postava), avšak nikoliv infantilně. „Může to být zlodějka, ale má úžasný vkus,“ chválil tehdy Ryderovou komentátor deníku The Washington Post.

Nebyly to rozhodně kousky z tržnice. Všechny pocházely z dílen známých značek. Kabelky Fendi, svetrové šaty či plisovaná sukně od Marca Jacobse. Všechno ze starších kolekcí, aby Winona (jak spekulovali novináři) nepůsobila na porotu příliš zpovykaně.

Winona Ryderová zavzpomínala na odchod z Hollywoodu po odsouzení za krádež

Ze soudní síně rovnou do reklamy

Pro značku Marc Jacobs měla Winona Ryderová odjakživa slabost. Mezi věcmi, které se pokusila ukrást, byl i jeden extra hřejivý kašmírový svetr této značky s cenovkou 760 dolarů (více než 16 tisíc Kč).

Tento fakt neunikl samotnému návrháři, který ještě toho roku Ryderové nabídl, aby se stala tváří jeho reklamní kampaně. „Zeptal jsem se Winony, zda by nechtěla nafotit kampaň, protože podle mého vypadala na oněch fotkách tak krásně, bez ohledu na to, jestli byly od soudu, nebo ne,“ vyjádřil se návrhář.

Ve stejné kampani se objevila také herečka Sophia Coppola, ale Jacobs sám přiznal, že od obsazení Ryderové si sliboval velký ohlas: „Bylo by ode mě hloupé, kdybych řekl, že jsem neočekával žádnou reakci.“ Jacobs Winonu popsal jako svou „ultimátní múzu“. Společně se v roce 2007 zúčastnili Met Gala. Ryderová se také stala tváří celkem tří jeho reklamních kampaní.

Během procesu zazněly názory, že Winoniny outfity byly její „nejlepší obranou“. Ač u milovníků módy sklidila aplaus, nebyla úspěšná obrana. Usvědčily ji záběry z bezpečnostních kamer a také její lži – zprvu tvrdila, že krádež provedla v rámci přípravy na natáčení nového filmu, což prokazatelně nebyla pravda.

Porota byla nemilosrdná. Winona Ryderová od soudu odešla s tříletou podmínkou, pokutou 10 tisíc dolarů a 480 hodinami veřejně prospěšných prací.

O možná nejčernější kapitole svého života Ryderová příliš nemluví. V roce 2024 udělala pro magazín Esquire výjimku. „Je to velmi osobní. Mám pro ty dny vyhrazené v srdci zvláštní místo. Někdo, kdo vyrostl ve světě sociálních sítí, to asi nepochopí,“ vysvětlila.

Křehká mladá žena vypočítavou zlodějkou? Winonina image mohla být dost dobře součástí obhajoby.
Ryderová působila dívčím dojmem (čemuž jen nahrávala její útlá postava), avšak nikoliv infantilně.
„Může to být zlodějka, ale má úžasný vkus,“ chválili herečku novináři.
U soudu herečka oblékla hned několik výrazných kousků od Marca Jacobse, jehož oblečení se také pokusila ukrást.
Spíš než Winonina vina a trest se v médiích propíralo něco úplně jiného: oblečení, ve kterém se objevila u soudu.
43 fotografií

Po skandálu se na několik let stáhla do ústraní, přestěhovala se z Los Angeles do San Francisca. Hollywood byl pro ni toxickým místem, plným vydírání, nátlaku i sexuálního obtěžování. „Měla jsem prostě jiné zájmy, kterým jsem se chtěla naplno věnovat,“ zavzpomínala.

Krádež a soud tak pro ni byly v jistém smyslu vysvobozením. „Možná jsem podvědomě potřebovala, aby se stalo něco, co by mě donutilo na čas vzdát se herectví,“ uzavřela Ryderová.

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