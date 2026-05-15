Na konci dubna uběhlo patnáct let od svatby vskutku královské. Jako pár ovšem známe Williama a Kate mnohem déle. Oficiálně spolu začali chodit v roce 2003, tedy osm let předtím, než se ve Westminsterském opatství stali manželi. Tento poměrně dlouhý interval vysloužil Kate nelichotivou přezdívku „Waity Katie“, tedy „Čekající Katka“.
Očima módní redaktorky OnaDnes.cz Karolíny Snellgrove
Kate bylo pouhých 21 let, když s Williamem začala chodit, a my jsme tak měli unikátní možnost sledovat „výrobu“ princezny. Před očima veřejnosti se měnila z rozjívené dívky ve šlechtičnu každým coulem. Zjistili jsme, že ani Kate, nyní považovaná za ultimátní módní vzor, se jím nezrodila. Její původní vkus je… Vlastně docela nevkus.
Možná pamatujete žluté šortky a zelený top pošitý flitry, které oblékla pro charitativní bruslařskou událost v roce 2008. Buckinghamský palác prý byl zděšen modelem „naprosto nehodným dámy“. William a Kate se tehdy na čas rozešli, takže si současná princezna z Walesu mohla nosit, cokoliv se jí zachtělo. A to „cokoliv“ o lecčems vypovídá.
Při jiné příležitosti samotný William okomentoval její outfit slovy „vypadáš, jako bys proběhla charitativní prodejnou namočená v lepidle“. Jen pro vysvětlenou, charitativní prodejny jsou v Británii rozšířenou záležitostí, jde v podstatě o second handy, přičemž část výdělků jde na charitu. Najdete zde všechno možné, od květovaných zástěr až po přebujelé klobouky.
Katiny modely před svatbou byly často dost kýčovité, někdy volila kombinace navzájem se třískajících vzorů a doplňků. Buďme ovšem fér. Kdo z nás měl krátce po dvacítce vybraný vkus? Nikdo. A dost lidí si vybranost neosvojí nikdy.
Vachrlaté začátky nejvíce vyniknou ve srovnání s Katinou švagrovou Meghan, vévodkyní ze Sussexu. S princem Harrym začala chodit jako vyzrálá pětatřicetiletá žena v roce 2016. Její šatník byl v té době dospělý, rozvinutý. Na šedé eminence „Firmy“, jak se přezdívá královské domácnosti, možná až moc. Meghan se nedala tvarovat jako Kate a britské bulvární deníky na ní nenechaly nit suchou.
Podle kritiků ovšem královská mašinerie vytvarovala Kate až moc. Před svatbou si od ní slibovali mladistvost, třeba i špetku rebelie. To se jim nesplnilo. Princezniny outfity jsou bezesporu nádherné, vždy dotažené k dokonalosti. Možná až přílišné. Musím se přiznat – a nejspíš nejsem sama – že mě princeznina dokonalost za oněch patnáct let začala nudit.
Zásnubní šaty elegantní princezny. Spustily Kate efekt, návrhářku zničily
Příznačný byl v tomto ohledu moment, kdy se v roce 2010 stala princovou snoubenkou. Pro oficiální oznámení šťastné události si Kate vybrala kobaltově modré, vypasované šaty designérky Daniely Helayelové. Dokonale ladily s jejím zásnubním prstenem po princezně Dianě, v jehož středu se skví velký modrý safír. Ona sladěnost byla pro každého, kdo očekával závan čerstvého větru, zklamáním. Kate už tehdy vyslala do světa jasný signál, že experimentovat rozhodně nehodlá.
A toho se drží dodnes. Je až s podivem, jak málo trapasů za onu řádku let princeznu potkalo. Dříve se jí ve větru sem tam vznesla až moc lehká sukně, někdy bývá kritizována za příliš upnuté džíny, příliš krátkou sukni nebo málo slavnostní, zato oblíbené espadrilky. Když vezmeme v potaz množství akcí, kterých se účastní, je to jen kapka v moři.
Její zásnubní šaty spustily známý „Kate efekt“ – cokoliv si na sebe princezna obleče, to se hned vyprodá. Především pro malé značky to je požehnání i prokletí. Nejedna už nápor objednávek nevydržela a zanikla. Princezniny módní počiny získávaly takový ohlas, že naprosto zastínily reálnou práci, kterou odváděla.
Střídmost a tutlání informací. Jak se změnil šatník princezny Kate po nemoci
Kensingtonský palác, sídlo prince a princezny z Walesu, tak loni oznámil, že již nebude poskytovat detailní informace o modelech, které Kate vynesla. Princezna vyhrála svůj boj s rakovinou, vrátila se k pracovním povinnostem a přála si upřít pozornost na důležité věci.
V emotivním videu z roku 2024 přiznala, že jí boj s rakovinou otevřel „nový náhled na všechno“ a potřebu soustředit se na „to jednoduché, ale podstatné v životě“. Nebylo to až takové překvapení. Zvěsti o tom, že jí neukojitelná touha veřejnosti po informacích o jejím šatníku frustrují, byly staré skoro stejně jako vztah s princem.
Více cen BAFTA, prosím
Kate se počínaje loňským rokem obléká jednodušeji, oblíbila si především byznysové kostýmky. Dříve pro ni tak typické romantické šaty ustoupily do pozadí. Stále ovšem platí, že je vždy perfektně upravenou, perfektně oblečenou módní ikonou. Princ William jí samozřejmě sekunduje, jak by taky ne – na očích veřejnosti vyrostl, oblek je jeho druhá kůže.
Ani v jeho šatníku excesy nemají místo. Módní počiny, které se dočkaly výraznějšího ohlasu, by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Patří mezi ně třeba tenisky, které obul na předávání environmentálních cen Earthshot Awards v roce 2024. Byly ekologické a biologicky rozložitelné, tudíž od progresivnější, zeleně smýšlející části veřejnosti se dočkal uznání. Tradicionalisté byli zmateni, princ jim přišel v saku z druhé ruky a teniskách málo slavnostní.
Přísná Melania a pohádková Kate. Móda z návštěvy Trumpových u britského dvora
Jasným přešlapem byl tmavě modrý oblek, který William zvolil pro loňský pohřeb papeže Františka. Údajně nešlo o porušení protokolu, protože Vatikán požadoval pouze „vhodný oděv“. V modrém onen den dorazil mimo jiné třeba také prezident USA Donald Trump. Při jiných příležitostech se William dočkal kritiky za příliš krátké rukávy saka nebo za neformální, upnuté bílé džíny, ve kterých dorazil na zápas v koňském pólu.
Kontroverzi vzbudily tradiční, kolonialismem zavánějící modely, ve kterých se princ a princezna nechali vidět při státní návštěvě Karibiku v roce 2022. Kate měla krajkové šaty a fascinátor s rozměrným květem, William bílou vojenskou uniformu ověšenou řády a medailemi.
„Tyto fotky mohly dost dobře být pořízeny v devatenáctém století,“ poznamenala tehdy jamajská akademička a bojovnice za lidská práva Rosalea Hamiltonová. „Mladá generace dala najevo, že hodlá pokračovat v monarchistických tradicích jedné rasy nadřazené druhým.“
Princův šatník by se obecně dal shrnout slovy „padesát odstínů modři“. Modrý oblek někdy nahradí vojenskou uniformou. Jsou zde ovšem dvě akce, na kterých si princ William zcela záměrně dovolí vyhodit si z kopýtka. Jsou jimi již zmíněné Earthshot Awards, které založil on sám v roce 2020, a ceny BAFTA, tedy Filmové ceny Britské akademie.
Rok co rok se na předávání cen BAFTA princ a princezna z Walesu objevují v tom nejlepším, co jejich rozsáhlé šatníky obsahují: v sametových smokinzích a ohromujících, nicméně moderních večerních róbách. Třeba letos si Kate oblékla ombré šaty značky Gucci a William sametový smoking v bordó barvě. Neuvěřitelně jim to slušelo.
Je to přesně ten typ oblečení, které by zástupci mladších generací rádi u královského dvora viděli častěji. Aby bylo zřejmé, že jde s dobou, že nekostnatí.
Nechci být špatným prorokem, ale nemyslím si, že William a Kate tato přání naplní. To bychom na nich už teď museli vídat více tenisek, více barevných sak, více krátkých sukní.